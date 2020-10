Xiaomi si rinnova con la nuova gamma Mi 10T

ha annunciato l’arrivo sul mercato di una nuova famiglia di smarphone: il flagshipGrazie a Qualcomm Snapdragon 865, Mi 10T Pro e Mi 10T dispongono di un’estrema efficienza energetica, ottime prestazioni e connettività 5G. Mi 10T offre poi una fotocamera frontale da 64MP, una tripla configurazione della fotocamera con un obiettivo ultra grandangolare da 13MP e una macro da 5MP, per catturare i momenti che contano. Alzando ulteriormente l’asticella, Mi 10T Pro e Mi 10T offrono anche nuove interessanti funzionalità video. Video Clone permette di riprodurre un soggetto nel video in due diverse posizioni, mentre Dual Video può registrare contemporaneamente dalla fotocamera frontale e da quella posteriore del dispositivo - ideale per catturare reazioni a sorpresa. Infine, il Time-lapse selfie video consente agli utenti di creare un effetto di avanzamento rapido per vlog più coinvolgenti.In Italiasarà disponibile nella versione daal prezzo di, mentrearriverà nella doppia configurazione daal prezzo die da. Mi 10T e Mi 10T Prosu mi.com, Amazon, presso Mi Store Italia, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefoniciPer per tutti coloroPresso i punti vendita fisici e online che aderiranno all’iniziativa, ad eccezione di mi.com, sarà attiva. Il regolamento completo è disponibile a questo link Sualle, durante la quale sarà possibile ottenere una fronte dell’acquisto diPer chi invece effettuerà ilsempreotterrà uncomprensivo diInoltre, chi acquisterà Mi 10T o Mi 10T Pro, avrà inclusa nel prezzo di acquisto ancheche prevede il servizio di riparazione gratuita una tantum presso un qualsiasi Centro Assistenza Xiaomi presente sul territorio italiano in caso di schermo danneggiato o difettoso.Mi 10T Lite invece dispone di una fotocamera principale ultra-clear da 64MP, un obiettivo ultra-wide da 8MP, un obiettivo macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP per un’immagine sempre cristallina. Nuovi strumenti software, tra cui sei modalità dioffrono agli utenti la possibilità di catturare immagini più originali e creative senza la necessità di un software di editing separato. Inoltre, per i selfie ad alta qualità c’è la fotocamera frontale in-display da 16MP.Debuttando su Mi 10T Lite, il chipsetoffre un’efficienza energetica senza pari, un’incredibile intelligenza artificiale sul dispositivo e prestazioni estremamente veloci. Grazie al nuovissimo processore 5G, Mi 10T Lite rende il 5G alla portata di tutti. Inoltre, la sua grande batteria da 4.820mAh (typ) e le funzionalità di ricarica rapida da 33W permettono una maggiore durata del dispositivo.sarà ufficialmente disponibilesu mi.com e su Amazonnella configurazione. A partire invecesarà disponibile nei Mi Store Italia, presso le principali catene di distribuzione e presso i principali operatori telefoniciSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita