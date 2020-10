Western Digital: pronta all'esordio la nuova generazione di SanDisk Extreme Portable SSD

SanDisk Extreme Portable SSD

Unità portatile ad alta capacità con prestazioni SSD NVMe, velocità di lettura fino a 1050MB/s e velocità di scrittura fino a 1000MB/s perfetta per creare contenuti straordinari o acquisire riprese video incredibili.

Per garantire una durata maggiore, l’unità è dotata di protezione dalle cadute fino a due metri e di certificazione IP55 per la resistenza all’acqua e alla polvere3.

Il guscio esterno in silicone offre una sensazione piacevole al tatto e una protezione ulteriore.

Protezione dei contenuti con sistema di password e un’avanzata crittografia hardware AES a 256-bit

SanDisk Extreme PRO Portable SSD

Risparmia tempo nell’archiviazione e nel trasferimento di dati con le straordinarie performance SSD NVMe che raggiungono una velocità fino a 2000MB/s in lettura e scrittura.

Lo chassis in alluminio agisce come un dissipatore di calore per consentire di raggiungere e mantenere velocità elevate senza surriscaldare l’unità.

La protezione da cadute fino a due metri e la certificazione IP553 rende l’unità abbastanza resistente da affrontare qualsiasi avventura. Lo chassis in alluminio e il guscio in silicone offrono una sensazione piacevole al tatto e un’ulteriore protezione.

ha annunciato le due nuove unitàcapaci di raggiungere una velocità di circa due volte superiore rispetto alle generazioni precedenti.sono disponibili con capacità fino a 2TB.L'unità di punta SanDisk Extreme Pro portable SSDe un involucro in silicone per resistere ai ritmi della produzione. Queste unità inoltre garantiscono che i contenuti siano al sicuro grazie alla protezione con password e al sistema di crittografia hardware AES a 256-bit.Grazie al pratico passante per moschettone è possibile fissare l'unità alla cintura o allo zaino. Le nuove unità sono compatibili. Oltre a trasferire i contenuti su PC o laptop, i nuovi prodotti consentono agli utenti di eseguire il backup dei dati presenti su mobile in maniera rapida e semplice grazie alla compatibilità con una serie di smartphone con USB Type-C.è disponibile nelle capacità da 500GB (a un prezzo di vendita suggerito di 139.99 USD) e da 1TB (a un prezzo di vendita suggerito di 239.99 USD) e ci si aspetta sarà disponibile anche nella versione da 2TB* durante le festività Natalizie.è disponibile nella capacità da 2TB (a un prezzo di vendita suggerito di 499.99 USD) e ci si aspetta sarà disponibile nella versione da 1TB durante le festività Natalizie.