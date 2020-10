Microsoft ha presentato diverse novità che vanno ad ampliare la famiglia Surface: il nuovo Surface Laptop Go racchiude tutte le caratteristiche più amate della linea Surface Laptop in un device più piccolo ed economico; Surface Pro X si arricchisce di alcune novità, incluse nuove applicazioni, performance migliorate e la nuova finitura Platino; mentre i nuovi accessori aiuteranno gli utenti nell'allestimento del proprio ufficio domestico.







Surface Laptop Go



Disponibile nella colorazione Platino,

Surface Laptop Go

è dotato di un display touchscreen PixelSense da 12.4", un ampio trackpad di precisione e una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3mm per un'esperienza di digitazione precisa e confortevole.



Con un processore Intel i5 Quad-Core di decima generazione e fino a 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, Laptop Go garantisce le massime performance, un'eccezionale velocità e una durata della batteria fino a 13 ore.

Inoltre, il nuovo device della famiglia Surface permette di sfruttare appieno le potenzialità del Cloud, come Microsoft 365 e l'archiviazione sicura online, oltre a offrire tecnologie avanzate per migliorare l'esperienza di lavoro e studio da remoto: fotocamera HD integrata da 720p, microfoni Studio, speaker Omnisonic e tecnologia Dolby Audio.

S

urface Laptop Go è disponibile in pre-order sul

Microsoft Store

e presso i principali rivenditori a un prezzo di partenza di 649€ e sarà consegnato in Italia a partire dal 12 novembre.







Novità per Surface Pro X



Surface Pro X

, il 2-in-1 ultraleggero pensato per chi vuole essere sempre connesso, produttivo e creativo, anche in mobilità, si arricchisce di una nuova configurazione che vanta il nuovo processore personalizzato Microsoft SQ® 2, nuove applicazioni, performance migliorate e una maggiore durata della batteria fino a 15 ore, oltre alla nuova finitura color Platino.



Inoltre, l'innovativa

Signature Keyboard

guadagna tre nuove colorazioni – Platino, Blu Ghiaccio e Rosso Papavero – conservando l'alloggiamento per la Surface Slim Pen che la contraddistingue.

Grazie alla connettività Gigabit LTE, Surface Pro X garantisce sempre una connessione ultraveloce e offre le migliori esperienze online con Microsoft 365, Microsoft Edge, Netflix e Spotify, oltre a supportare migliaia di applicazioni Windows come Google Chrome, Firefox e Whatsapp.

La nuova configurazione di Surface Pro X è già disponibile in pre-order a partire da 1.749€ sul

Microsoft Store

e presso i principali rivenditori e sarà disponibile per l'acquisto dal 27 ottobre.







Nuovi accessori



Microsoft ha inoltre presentato una serie di nuovi accessori per rendere i nuovi ambienti di lavoro domestici più confortevoli:

Microsoft Designer Compact Keyboard è una tastiera compatta, sottile ed elegante ottimizzata per la produttività, grazie alla possibilità di utilizzare senza soluzione di continuità fino a tre device tramite connessione Bluetooth e a una durata della batteria pari a due anni. Microsoft Designer Compact Keyboard è disponibile in due colori a 79,99€ .

Microsoft Number Pad è un tastierino numerico dallo stile moderno, sottile ed elegante con connettività wireless Bluetooth, in vendita a 34,99€ .

Microsoft 4K Wireless Display Adapter rappresenta il modo migliore per proiettare il proprio PC Windows su un grande schermo ed è disponibile al prezzo di 79,99€ .

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse combina un design ergonomico, confortevole e duraturo con la migliore performance wireless. Disponibile in diversi colori, il nuovo mouse è in vendita a 59,99€ .

Le Surface Earbuds arrivano nella nuova colorazione Grafite. In pre-order a partire da oggi al prezzo di 219,99€, saranno disponibili per l'acquisto dal 27 ottobre.

Tutti i nuovi prodotti Surface sono acquistabili sul

Microsoft Store

, dove studenti, insegnanti e genitori potranno ottenere uno sconto esclusivo già a partire dal pre-order: la nuova configurazione di Surface Pro X e gli accessori sopra citati potranno essere acquistati con uno sconto del 10%, mentre il nuovo Surface Laptop Go verrà scontato del 5%. Inoltre, fino al 31 ottobre, per l'acquisto di Surface Laptop Go e della nuova configurazione di Surface Pro X platino è attiva la campagna Trade-in, che permetterà di ricevere fino a 500€ di sconto restituendo un dispositivo idoneo.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita