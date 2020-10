Samsung presenta la sua nuova soundbar premium

ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della soundbar HW-Q950T il nuovo modello premium che va ad ampliare la line-up serie Q 2020. Samsung HW-Q950T offre una qualità audio senza pari grazie al suono a 9.1.4 canali reali, il numero massimo per gli impianti home-theater attualmente disponibili in una singola soundbar. Genera un suono extra-potente con due speaker posteriori wireless e aggiunge anche due altoparlanti laterali integrati rispetto al precedente sistema a 7.1.4 canali, permettendo all’uscita audio di “esprimere” il movimento sullo schermo in modo più realistico e con una maggiore profondità.La, che garantisce un audio coinvolgente e in movimento che si diffonde in tutto l’ambiente circostante, insieme al DTS:X di DTS per la tecnologia audio multidimensionale. Infine non manca anche il supporto eARC per produrre un suono surround completo, ricco e di alta qualità come il Dolby TrueHD.I consumatori possono massimizzare ulteriormente l’esperienza di ascolto e visione immersiva. La tecnologia Q-Symphony attiva e riproduce il suono surround sia dal televisore che dalla soundbar, creando un’incredibile sinergia che trasporta lo spettatore direttamente all’interno della scena. Sono stati apportati miglioramenti anche al design del prodotto, oltre agli upgrade nella tecnologia complessiva. Rispetto alla line-up 2019, con un’altezza di 83 mm, Samsung ha ridotto la dimensione a 69,5 mm per combinarsi perfettamente al televisore. La soundbar, ricoperta con un tessuto pensato appositamente da Kvadrat, offre inoltre stile ed eleganza, integrandosi perfettamente nell’arredamento domestico.Non da ultimo, il modelloe dell’assistente vocale Alexa, che permette agli utenti di gestire i servizi di streaming musicale preferiti, come Amazon Music, Spotify, TuneIn e iHeart Radio.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita