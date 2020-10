Apple Watch Serie 6 e SE in arrivo da Vodafone, unico operatore con SIM virtuale

Vodafone – unico operatore in Italia ad attivare la SIM virtuale per la versione Cellular – ha dato il via alla distribuzione sui suoi canali dei nuovi Apple Watch Serie 6 e SE.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/10/2020