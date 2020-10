Ransomware, Check Point: negli ultimi 3 mesi, il 50% in più

I ricercatori d

i Check Point Software Technologies

avvisano le

organizzazioni di tutto il mondo contro l'aumento delle minacce ransomware

.

D

opo aver condotto uno studio

,

Check Point evidenzia

un

balzo medio

del 50%

al giorno

di attacchi ransomware

,

solo negli ultimi 3 mesi, rispetto alla prima metà del 2020.





Perché ora?

Lotem Finkelsteen

, Head of Threat Intelligence di Check Point, spiega

:

"il r

ansomware sta

infrangendo tutti i

record nel 2020. Le tendenze del

l'attacco r

ansomware sono iniziate con l'avvento della pandemia d

a

coronavirus, quando le organizzazioni si sono affrettate

ad attivare lo smart working

, lasciando notevoli lacune nei loro sistemi IT. Tuttavia, solo negli ultimi tre mesi si sono registrate allarmanti ondate di attacchi ransomware

."





I ricercatori di Check Point hanno poi indicato il ransomware Ryuk, come una delle minacce più preoccupanti - con un numero di attacchi cresciuto fino a 20 a settimana. Potrebbe sembrare ininfluente, ma ogni attacco Ryuk è pianificato per infliggere il maggior numero di danni possibile e per interrompere di netto l'operatività di una azienda. La cosa che più preoccupa Check Point è che le aziende sanitarie sono tra le preferite per questo tipo di attacco.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita