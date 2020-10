Nuove stampanti Epson WorkForce per chi lavora o studia in casa

Basati sulla tecnologia di stampa inkjet a freddo PrecisionCore, hanno dimensioni ridotte per adattarsi a spazi limitati e dispongono di numerose funzionalità che ne fanno una periferica pensata per chi la usa per lavoro o per studio. Inoltre, per i top di gamma in formato A3, ci sono anche l'alimentatore automatico di documenti fronte/retro e un massimo di tre vassoi carta.

La scelta tra i diversi modelli dipende dalle esigenze: le WorkForce WF-4730DTWF, WF-4820 e WF-3820/25 hanno formato A4 e sono progettate per piccoli uffici dove la stampante deve essere compatta, con un'elevata qualità di stampa e funzioni aziendali specifiche, mentre i modelli A3 WF-7840DTWF e WF-7830/35DTWF sono adatti soprattutto per chi lavora a casa o in un piccolo studio.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita