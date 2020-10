Samsung: una challenge su TikTok dedicata al nuovo Galaxy S20 FE

ha annunciato la sua prima campagna su, che ha l’obiettivo di comunicare il nuovo smartphone(FE). Sei famosi TikTokers, Jessica Brugali, Kessy&Mely, Paky, Matt&Bise, Davide Chiarolanza e Martina Trinca hanno rappresentato con il loro personalissimo stile il mondo colorato della nuova linea Galaxy dando vita alla challengeGalaxy S20 FE è un ampliamento della gamma di prodotti Galaxy S20 ed è disponibile in sei: Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange.Ogni TikToker ha ricevuto una diversa colorazione e ha preso ispirazione dal caratteristico colore dello smartphone per sviluppare una challenge che avesse come protagonista i colori, quelli di Galaxy S20FE. Dal cambio di outfit e sfondo in base allo stile, passando da una scatola anonima a un armadio colorato, fino alla sfida di chi indossa meglio i colori,La challenge lanciata da Samsung ha subito interessato gli utenti del social network, infattiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita