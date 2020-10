Mod per obiettivo Max per GoPro HERO9 Black disponibile in tutto il mondo

ha da poco lanciato l'accessorio

, compatibile con la sua nuova fotocamera di punta, la

. Il Mod per obiettivo Max offre a chi sceglie HERO9 Black prestazioni ancora superiori, grazie alla potente stabilizzazione video HyperSmooth Max, disponibile in risoluzioni e frame rate fino a 2,7K60, alla prospettiva SuperView Max ultra-grandangolare da 155°, la più ampia di sempre su una fotocamera HERO, e al blocco dell'orizzonte integrato, che mantiene l'orizzonte perfettamente allineato anche quando la fotocamera ruota di 360° durante le riprese. Il Mod per obiettivo Max consente inoltre di realizzare video estremamente fluidi sfruttando la funzione TimeWarp Max e foto ultra-grandangolari con SuperView Max.

Il

Mod per obiettivo Max

, lanciato assieme alla nuova

a settembre, sarà disponibile per la spedizione su

al prezzo di 99,99 EUR (prezzo di vendita suggerito dal produttore) o con il 30% di sconto per gli abbonati GoPro.



