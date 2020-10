LG: arriva sul mercato il primo TV Oled arrotolabile al mondo

LG ha annunciato il lancio del TV LG SIGNATURE OLED R (modello RX) in Corea del Sud. Il primo TV arrotolabile al mondo sarà infatti reso disponibile presso alcuni negozi di elettronica di consumo premium situati nei principali centri del il paese, al prezzo di 100 milioni di KRW (87.000 USD).

LG SIGNATURE OLED R, che affascina con la sua estetica elegante e il movimento fluido del suo bellissimo schermo OLED arrotolabile, è costruito su ordinazione per i clienti più esigenti. Prodotto nell’avanzato stabilimento LG di Gumi in Corea del Sud, ogni TV è assemblato in modo minuzioso con abilità artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Questo livello di cura è evidente in tutti gli aspetti di LG SIGNATURE OLED R, dall’involucro in alluminio spazzolato all’elegante e moderno rivestimento dell’altoparlante in lana di alta qualità dell’azienda danese Kvadrat.

I clienti potranno scegliere tra quattro tonalità per il rivestimento – Signature Black, Moon Grey, Topaz Blue o Toffee Brown – e personalizzare ulteriormente il proprio TV con l’incisione di un nome o di un messaggio sull’elegante base in alluminio.

LG SIGNATURE OLED R vanta un display OLED flessibile da 65” che fa sfrutta la tecnologia a pixel auto illuminanti e a controllo individuale per offrire una qualità d’immagine grandiosa. Oltre all’hardware avanzato, il nuovo televisore incarna l’ineguagliabile capacità di LG di innovare e creare nuove possibilità che contribuiscono direttamente a offrire vantaggi per i consumatori. La R nel nome non significa solo che il TV è ’rollable’, ma anche che si tratta di un prodotto ‘rivoluzionario’ nell’home entertainment, ‘ridefinendo’ il rapporto tra un TV che può scomparire con il semplice tocco di un pulsante e lo spazio circostante.

Con la capacità di trasformarsi in tre diversi formati di visualizzazione – Full View, Line View e Zero View – LG SIGNATURE OLED R espande l’esperienza dell’utente in modi nuovi ed entusiasmanti.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita