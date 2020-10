Microsoft e DHL: i brand più usati dagli hacker per le mail di phishing

Check Point: "Per sfruttare al massimo il picco di lavoro da remoto creato dalla pandemia di coronavirus, gli hacker hanno trasformato Microsoft nel loro marchio di riferimento per gli attacchi di phishing, includendolo in quasi un quinto di tutti gli attacchi di phishing globali dell'ultimo trimestre".

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 22/10/2020