Nuove Nikon Z 6II e Z 7II: annunciati prezzi e disponibilità

Nikon ha annunciato prezzi e disponibilità delle nuove mirrorless top di gamma a pieno formato Nikon Z 6II e Nikon Z 7II, presentate nei giorni scorsi.

Le due nuove potenti mirrorless sono dotate entrambe di due processori di elaborazione immagini EXPEED 6, di buffer più rapidi e capienti e di due slot per memory card, uno per SD UHS-II e uno per CFexpress o XQD.

Sono progettate intorno all’ampio innesto a baionetta Z-Mount, in modo da catturare più luce, e sono in grado di registrare video 4K/60p.

La Nikon Z 6II, robusta e di facile utilizzo, è resistente alla polvere e alle gocce d’acqua, così è possibile riprendere anche in condizioni estreme. Nella registrazione dei video può produrre un output di UHD 4K e Full HD sia nei formati video a pieno formato FX che in quelli DX 1,5x e immagini fisse pulite e a pieno formato in tutta la vastissima gamma di sensibilità ISO.

La Nikon Z 7II è adatta a esperti e professionisti e si caratterizza per una straordinaria capacità fotografica, alta risoluzione e grande affidabilità. Grazie a una maggiore gamma dinamica e a un miglioramento delle prestazioni in tutta l’ampia gamma ISO, la potenza di elaborazione e la capacità del buffer consentono velocità di scatto fino a 10 fps. È dotata inoltre di funzionalità AF avanzate e di mirino elettronico da 3.690k.

Ecco prezzi e disponbilità in dettaglio:



Z 6 II

Sales start: metà novembre

Prezzi indicativi al pubblico dei kit disponibili:

Z 6 II + FTZ Mount Adapter: 2.349,00 Euro

Z 6 II + Z 24-70mm f/4 S: 2.869,00 Euro

Z6 II + Z 24-70mm f/4 S + FTZ: 3.019,00 Euro

Z 6 II + Z 24-200mm f/4-6.3: 3.089,00 Eur

Z 6 II + Z 24-200mm f/4-6.3 + FTZ: 3.239,00 Euro

Z 7 II

Sales start: metà dicembre

Prezzi indicativi al pubblico dei kit disponibili:

Z 7 II Body: 3.399,00 Euro

Z 7 II + FTZ Mount Adapter: 3.549,00 Euro

Z 7 II + Z 24-70mm f/4 S: 3.999,00 Euro

Z 7 II + Z 24-70mm f/4 S + FTZ: 4.149,00 Euro

