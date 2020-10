Sony: nuove promozioni Cashback sui prodotti Digital Imaging e Ottiche Welcome-to-α

E' partita una promozione Cashback su una selezione di prodotti. Fino al 31 gennaio 2021, acquistando uno dei modelli Alpha a obiettivi intercambiabili, fotocamere compatte, videocamere, ottiche e accessori selezionati,. La promozione è valida esclusivamente presso i rivenditori aderenti che esporranno il relativo materiale promozionale in negozio e sui loro siti. L’elenco dei rivenditori con relativi siti, nonché i Termini e Condizioni dell’operazione, sono consultabili al link www.sony.it/cashback Parallelamente, e su un periodo di tempo più esteso che va dal 12 ottobre al 30 giugno 2021, Sony ha lanciato una promozione. La dinamica prevede che, a seguito della registrazione della fotocamera su My Sony ( www.sony.it/mysony ), vengano inviati via mail 3 codici promozionali e ciascuno di essi possa essere utilizzato una sola volta. Le fotocamere dovranno essere acquistate entro il 31 marzo 2021 e registrate tra il 12 ottobre ed e il 15 giugno 2021. Per maggiori informazioni e Termini e Condizioni, visitare https://www.sony.it/promo/welcome-to-alpha. Le due promozioni Cashback sono cumulabili.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita