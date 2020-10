LG K50 e LG Q60 si aggiornano ad Android 10

L’arrivo di nuove gesture che consentiranno di tornare alla schermata Home, a quella precedente e alla lista delle app recenti attraverso semplici gesti sulla barra di navigazione inferiore.

LG ha annunciato che anchesi aggiornano ad. Inoltre LG sta lavorando per aggiornare anche i modelli: per questi device l'aggiornamento verrà rilasciato entro la fine dell'anno.Android 10 sarà inoltre disponibile per LG K61, K51S e K41S a partire dai primi mesi del 2021.Laè la novità più significativa dell'aggiornamento. Permette all'utente di utilizzare lo smartphone in modo semplice e intuitivo grazie a una migliore organizzazione dei menu e alle opzioni contestuali. I menu e le opzioni delle app Rubrica e Galleria sono ora più accessibili, in quanto sono stati spostati nella parte inferiore dello schermo. Inoltre, tra le novità più rilevanti si evidenziano:L'aggiornamento ad Android 10 per LG K50, mentre per LG Q60 sugli smartphone no-brand, scaricandolo dal menu Centro Aggiornamenti.