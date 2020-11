Samsung aggiorna Samsung TV Plus

Samsung Electronics ha annunciato che tutti i possessori di Smart TV Samsung avranno accesso gratuito ed esclusivo ad un’ancora più ampia selezione di contenuti su– una diversificata raccolta di contenuti gratuiti dal vivo, sia in modalità lineare che on-demand, oltre alle applicazioni di streaming già a disposizione dei possessori di Smart TV Samsung, che si arricchisce oggi di 4 nuovi canali.L’esperienza Samsung TV Plus offre agli utenti l’accesso immediato ai principali canali internazionali di notizie, sport e intrattenimento. 30 canali TV live e on-demand gratuiti, tra cui le più recenti novità: Mondo TV Kids, Brindiamo, Cinema Segreto and Bizzarro Movies, oltre ai popolari canali come Euronews News, Rakuten Comedies, Qwest, Fuel TV e Motor 1.La nuova, recentemente introdotta, fornisce agli spettatori un breve riassunto dei canali visti più di recente, oltre a consigli su misura in base alle preferenze di visione. Da qui, con un semplice clic, è possibile accedere in modo semplice e veloce alla Home Page e alla Channel Page. La Home Page è stata progettata per offrire un accesso rapido ai contenuti che si desidera guardare, inclusa la funzioneche consente di tornare indietro ai contenuti che devono ancora terminare. I contenuti sono anche classificati per collezioni e generi, con comandi facilitati che permettono di trovare gli spettacoli più compatibili con le abitudini dello spettatore.Grazie a Samsung TV Plus, inoltre, durante la visione di un programma, così da non perdersi mai un minuto del proprio entertainment preferito.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita