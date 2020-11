Lenovo: risultati record nel secondo trimestre fiscale

Lenovo Group

ha annunciato di aver raggiunto nel secondo trimestre fiscale un fatturato record di 14,5 miliardi di dollari (USD), pari a una crescita del 7% anno su anno con tutte le divisioni in forte utile. L’utile ha registrato una crescita ancora più significativa, con un utile pre-tasse record di 470 milioni di dollari, in crescita del 52% rispetto allo stesso trimestre dell’anno fiscale precedente, mentre l’utile netto è cresciuto del 53% anno su anno raggiungendo la cifra record di 310 milioni di dollari.



L’utile base per azione del secondo trimestre è stato di 2,59 centesimi di dollaro (USD) pari a 20,08 centesimi di dollaro (HKD). Il Consiglio di Amministrazione di Lenovo ha dichiarato un dividendo ad interim di 6,6 centesimi di dollaro (HKD) per azione.



“I risultati record di questo trimestre riflettono il nostro continuo impegno a soddisfare le richieste dei mercati in rapida crescita nel mondo del lavoro, dello studio e dell’intrattenimento da casa. Tutte le nostre divisioni di business hanno registrato una crescita anno su anno, mentre il fatturato della divisione Software e Servizi ha raggiunto un nuovo record”, ha dichiarato Yuanqing Yang, Chairman e CEO di Lenovo. “Mentre il mondo continua ad adattarsi a una ‘nuova normalità’, siamo convinti del potenziale di crescita a lungo termine del mercato dei dispositivi e dell’infrastruttura cloud. Continueremo a fare leva sulla nostra eccellenza operativa e sulla nostra presenza globale e locale, accelerando la nostra trasformazione guidata dai servizi per meglio cogliere le opportunità che si presentano e guidare una crescita sostenibile”.

L’Intelligent Devices Group (IDG) continua a guidare la crescita del gruppo con un fatturato record assoluto per PC e Smart Devices (PCSD) di 11,5 miliardi di dollari, in crescita dell'8% su base annua. È stato registrato un PTI record di 723 milioni di dollari, con una crescita del 18% su base annua e un margine di profitto leader del settore del 6,3%. La capacità operativa di Lenovo, la risposta tempestiva al trend di lavoro e apprendimento da casa e l'attenzione sui segmenti a crescita elevata e premium sono stati alla base del trimestre record. Lenovo guida il mercato globale dei PC con una quota del 23,6%.

La seconda business unit di IDG, il Mobile Business Group (MBG), ha registrato una crescita di fatturato del 39% trimestre su trimestre ed è tornata a una crescita anno su anno, continuando la forte ripresa dopo l'impatto del COVID-19. La crescita nei mercati di punta dell'America Latina e del Nord America si è ulteriormente consolidata, mentre è accelerata la crescita in Europa e nella regione Asia Pacific.

Il trimestre ha visto anche importanti traguardi in termini di innovazione con il lancio dello smartphone pieghevole razr 5G e del primo smartphone da gaming dell'azienda con il marchio Lenovo Legion.



