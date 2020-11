Apple: il fatturato di servizi e Mac raggiunge il livello più alto di sempre

ha annunciato i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2020, conclusosi il 26 settembre 2020. L’azienda ha annunciato un fatturato record per il trimestre di settembre pari a 64,7 miliardi di dollari e un utile trimestrale per azione diluita di 0,73 dollari. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 59% del fatturato trimestrale.“Apple ha concluso un anno fiscale caratterizzato da innovazioni a dispetto delle avversità, con un trimestre da record a settembre, guidato dai migliori risultati di sempre per quanto riguarda Mac e servizi",. “Malgrado il continuo impatto della pandemia di COVID-19, Apple sta affrontando il periodo di lancio di nuovi prodotti più prolifico di sempre, e la risposta iniziale a tutti i nostri nuovi prodotti, soprattutto alla nostra prima gamma di iPhone 5G, è stata incredibilmente positiva. Dalla didattica a distanza agli home office, i prodotti Apple continuano ad essere una finestra sul mondo per gli utenti durante questa pandemia e i nostri team hanno lavorato per soddisfare le esigenze derivanti da questo momento particolare con creatività, passione e quel genere di grandi idee che solo Apple sa offrire.”“Le nostre performance straordinarie nel trimestre di settembre concludono un anno fiscale notevole, durante il quale abbiamo stabilito nuovi record in termini di fatturato, utile per azione e flusso di cassa libero, malgrado un contesto macroeconomico estremamente instabile e impegnativo,” ha affermato. “I nostri risultati di vendita e la fedeltà senza pari dei nostri clienti hanno portato la nostra base installata attiva di dispositivi a un nuovo massimo storico in tutte le principali categorie di prodotto. Durante il trimestre abbiamo anche restituito agli azionisti quasi 22 miliardi di dollari, mantenendo il nostro obiettivo di raggiungere nel tempo una posizione finanziaria netta di cash neutrality".Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita