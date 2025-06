Apple svela vincitori e finalisti degli Apple Design Awards 2025

Apple ha annunciato i vincitori e i finalisti degli Apple Design Awards di quest’anno, celebrando 12 app e giochi che si sono distinti per il design. I vincitori di quest’anno includono team di sviluppo provenienti da tutto il mondo il cui lavoro è stato selezionato per l’eccellenza dimostrata nell’innovazione, nell’ingegno e nel progresso tecnico. “Gli sviluppatori e le sviluppatrici continuano a ridefinire i confini di ciò che è possibile fare, creando app e giochi che non solo hanno uno splendido design, ma sono anche di grande impatto”, ha detto Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple.

“Siamo felici di celebrare questo fantastico gruppo di vincitori e finalisti in occasione della WWDC e dare luce all’innovazione e alla maestria che infondono in ogni esperienza”. I premi assegnano un riconoscimento a un’app e a un gioco in sei categorie: Divertimento, Innovazione, Interazione, Inclusione, Impatto sociale e Grafica. Vincitori e vincitrici sono stati selezionati tra i 36 finalisti e finaliste provenienti da tutto il mondo che hanno proposto straordinarie esperienze di design nelle loro app e nei loro giochi.

Divertimento

App: CapWords

Sviluppatore: HappyPlan Tech (Cina) CapWords è uno strumento di apprendimento linguistico dinamico che trasforma le immagini di oggetti quotidiani in sticker interattivi, aiutando gli utenti a esplorare nuove parole in un modo più intuitivo e visivo. Supportando nove lingue, l’app consente di imparare in modo piacevole e indipendente facendo immergere gli utenti nell’ambiente che li circonda.