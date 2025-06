Photoshop debutta su Android

Dopo il lancio su iPhone a febbraio, Photoshop mobile è ora disponibile in versione beta per Android.

L’app garantisce l’accesso tramite smartphone ad alcune delle funzionalità principali di Photoshop, offrendo così strumenti avanzati per l’editing e il design, ta cui:

Selezioni, livelli e maschere , per combinare e modificare immagini con precisione

Generative Fill basato sull’intelligenza artificiale Firefly, per aggiungere o trasformare elementi visivi in pochi passaggi

Rimozione rapida di oggetti indesiderati con strumenti come Spot Healing Brush e Tap Select

Strumenti di selezione avanzati, tra cui Object Select e Magic Wand

Controllo dei livelli e modalità di fusione, per gestire effetti e regolazioni

Accesso a una libreria di risorse gratuite da Adobe Stock per arricchire i progetti

L’app è progettata per essere intuitiva e accessibile, rendendola ideale sia per chi si avvicina all’editing per la prima volta, sia per professionisti che necessitano di uno strumento flessibile in movimento.

Durante il periodo beta, tutte le funzionalità sono disponibili gratuitamente per dispositivi Android 11 o successivi con almeno 6GB di RAM (8GB consigliati).

