Apple Intelligence: nuove funzioni in arrivo su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ed Apple Vision Pro

è in grado identificare e riassumere i dettagli di tracking di un ordine presenti nelle email di esercenti o corrieri. Funziona per tutti gli ordini, e permette all’utente di vedere i dettagli completi, le notifiche sullo stato dell’ordine e molto altro ancora, in un unico posto. In Messaggi si possono creare sondaggi su qualsiasi cosa. Inoltre, grazie ad Apple Intelligence, l’app capisce quando potrebbe essere utile un sondaggio, e lo propone direttamente. E con gli sfondi nell’app Messaggi, l’utente può personalizzare le chat con splendidi design, e usare Image Playground per creare sfondi originali che si abbinano bene alle varie conversazioni. Gli Strumenti di scrittura possono aiutare l’utente a riscrivere, correggere e riassumere il testo che ha scritto. E con Descrivi la modifica, l’utente può descrivere la modifica specifica da applicare al suo testo, per esempio trasformare un invito a cena in una poesia. Ripulisci in Foto permette di rimuovere gli elementi di distrazione da una foto, mantenendo invariata l’autenticità dello scatto. L’intelligenza visiva sfrutta Apple Intelligence per aiutare l’utente ad avere informazioni su oggetti e luoghi intorno a sé, all’istante. Le Genmoji permettono di creare le proprie emoji digitandone la descrizione. E proprio come le emoji, le Genmoji possono essere aggiunte ai messaggi o condivise come adesivi o reaction con un Tapback. Image Playground permette di creare immagini spiritose in un attimo, partendo da un tema, un abito, un accessorio o un luogo. E l’utente può aggiungere le proprie descrizioni in formato testuale e creare immagini con le sembianze di familiari e amici usando gli scatti disponibili nella sua libreria di Foto. Bacchetta immagini può trasformare uno schizzo appena abbozzato in un’illustrazione fatta e finita a complemento degli appunti appena presi. I riepiloghi in Mail permettono di vedere le informazioni principali di un’email o di lunghi thread semplicemente toccando o cliccando su Riassumi. Risposta veloce offre suggerimenti per rispondere al volo in Mail e Messaggi. Siri è più naturale e utile, anche grazie all’opzione Scrivi a Siri, e poiché conosce a fondo i dispositivi, può fornire informazioni su funzioni e impostazioni dei prodotti Apple. Inoltre, riesce a capire l’utente anche quando si incespica con le parole, e non perde il filo tra una richiesta e l’altra. L’accesso a ChatGPT è integrato negli Strumenti di scrittura e in Siri, così si può attingere alle relative capacità di comprensione delle immagini e dei testi senza dover passare da uno strumento all’altro. La ricerca con linguaggio naturale in Foto permette di trovare facilmente una foto o un video specifici semplicemente descrivendoli. L’utente può creare il filmato di un ricordo in Foto scrivendo una descrizione. I riepiloghi delle trascrizioni audio in Note vengono generati in automatico per mettere in evidenza le informazioni più importanti a colpo d’occhio. L’utente può generare i riepiloghi delle trascrizioni delle chiamate per mettere in evidenza i punti principali. La sezione Messaggi con priorità in cima alla casella di posta in Mail mostra le email più urgenti, ad esempio un invito a pranzo per il giorno stesso o la carta d’imbarco per un volo imminente. Le notifiche prioritarie appaiono in cima a tutte le altre per mettere in evidenza quelle più importanti che potrebbero richiedere l’attenzione immediata dell’utente. I riepiloghi delle notifiche aiutano a scorrere rapidamente le pile di notifiche mostrando solo i dettagli chiave direttamente sulla schermata di blocco. Le anteprime in Mail e Messaggi mostrano un breve riepilogo delle informazioni principali senza bisogno di aprire il messaggio. La full immersion Meno distrazioni mostra solo le notifiche che potrebbero richiedere un’attenzione immediata. Una rivoluzione per la privacy nell’AI Disponibilità . La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su . Gli utenti che abilitano Apple Intelligence su un dispositivo compatibile impostando una delle lingue supportate avranno accesso alle nuove funzioni a partire da questo autunno. Sono inclusi tutti i modelli di iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), e i modelli di iPad e Mac con chip M1 e successivo, impostando Siri e la lingua del dispositivo su cine se (semplificato), coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese (Brasile) o spagnolo.



A partire da oggi, tutte queste nuove funzioni possono essere testate tramite l'Apple Developer Program, all'indirizzo developer.apple.com . La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com . Gli utenti che abilitano Apple Intelligence su un dispositivo compatibile impostando una delle lingue supportate avranno accesso alle nuove funzioni a partire da questo autunno. Sono inclusi tutti i modelli di iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad mini (A17 Pro), e i modelli di iPad e Mac con chip M1 e successivo, impostando Siri e la lingua del dispositivo su cinese (semplificato), coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese (Brasile) o spagnolo.

Workout Buddy su Apple Watch è un’esperienza di allenamento unica nel suo genere che, con l’aiuto di Apple Intelligence, incorpora i dati e la cronologia dei workout per generare informazioni personalizzate e motivazionali durante la sessione di allenamento.5 Per dare la carica in tempo reale in maniera contestualizzata, Workout Buddy analizza i dati del workout in corso insieme alla cronologia di allenamento, basandosi su dati quali battito cardiaco, ritmo, distanza, anelli Attività, traguardi fitness personali e molto altro ancora. Un nuovo modello di sintesi vocale converte poi le informazioni in una voce generativa dinamica basata sui dati vocali del team di trainer Fitness+, per darle l’energia, lo stile e il tono giusto per l’allenamento. Workout Buddy elabora questi dati in modo privato e sicuro con Apple Intelligence. Workout Buddy sarà disponibile su Apple Watch con un paio di cuffie o auricolari Bluetooth e richiede un iPhone con Apple Intelligence che deve trovarsi nelle vicinanze. Inizialmente sarà disponibile in lingua inglese per alcuni degli allenamenti più popolari, tra cui Corsa outdoor e indoor, Camminata outdoor e indoor, Bici outdoor, HIIT, e Rafforzamento muscolare tradizionale e funzionale.