Duracell lancia in Italia la nuova generazione di Powerbank

Arriva in Italia la

che ricaricano smartphone, tablet, cuffie e tanti altri dispositivi alimentati via usb,

. Una

che risponde all'esigenza di avere l'energia sempre a portata di mano.Disponibili in due modelli, uno cone uno, entrambi contenuti in un nuovo packaging dal design più snello e moderno, i nuovi Powerbank erogano un flusso di corrente dae sono dotati di: una di tipo USB-A e unaa due vie, che permettono di; infatti il cavo USB-C è attualmente il cavo che consenteE oltre che ultra-veloce, la ricarica è anche intelligente: i nuovi Powerbank sono infatti dotati di unbasato su Qualcomm Quick Charge 3.0, un software sviluppato da Qualcomm chedi ricarica (con il 38% in meno di perdita di energia) edche potrebbero danneggiare i dispositivi collegati.Senza dimenticare l'indicatore con la luce a LED che permette di tenere sempre sotto controllo il livello di carica del Powerbank, per essere pronti a qualunque evenienza.I Duracell Powerbank sono venduti, pronti per essere utilizzati subito, fin dall'acquisto, e dotati di sistemache permette di caricare simultaneamente sia il Powerbank che il dispositivo ad esso collegato. E con lee la garanzia Duracell di 3 anni, i nuovi Powerbank possono essere utilizzati in maniera, trasportabili anche in aereo e raggiungendo livelli superiori di qualità e velocità di ricarica.Sono compatibili Apple, Android e con la maggior parte dei dispositivi alimentati via USB.