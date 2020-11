Con i nuovi videoproiettori Epson, il grande schermo entra in casa

Epson ha presentato sette nuovi videoproiettori versatili e facili da usare che permettono di vivere comodamente in casa le emozioni del cinema o di supportare in grandi dimensioni le attività lavorative. Ideale per l'intera famiglia che cerca un'alternativa alla TV tradizionale, la linea è composta dai modelli EB-W06, EB-FH06, EB-W51, EH-TW740, EH-TW750, EH-TW5700 ed EH-TW5820.

I modelli EB-W06, EB-FH06 ed EB-W51 sono la soluzione perfetta per l'ufficio a casa, mentre i modelli EH-TW740 ed EH-TW750 sono pensati per l'home cinema, i gamer occasionali e gli appassionati di intrattenimento. Tutti hanno una risoluzione minima WXGA e i modelli EB-FH06, EH-TW740 ed EH-TW750 offrono una risoluzione Full HD 1080p.

Con dimensioni dello schermo che vanno dai 320" dei modelli EB-W06 ed EB-W51 fino ai 386" del modello EH-TW740, le famiglie, gli amici o chiunque usa questi videoproiettori in ambito professionale e privato può apprezzare contenuti di alta qualità. Inoltre, l'elevato rapporto di contrasto produce ombre ben definite e neri profondi assicurando immagini perfettamente bilanciate, mentre lo schermo è fino a tre volte più luminoso rispetto ai prodotti della concorrenza grazie alla tecnologia 3LCD che assicura White Light Output e Colour Light Output da 3.300 a 4.000 lumen. Il risultato si traduce in immagini straordinariamente luminose, caratterizzate da colori brillanti e dettagli nitidi anche in ambienti luminosi.

Tutti i modelli montano una lampada a lunga durata (6.000 ore in modalità Normale e 12.000 ore in modalità Economy) che garantisce fino a 18 anni di utilizzo2 e possiedono la correzione trapezoidale automatica - orizzontale e verticale - che consente una estrema facilità di installazione: è sufficiente posizionare il videoproiettore e accenderlo per ottenere immediatamente una proiezione senza distorsioni dell'area di visualizzazione. Non solo: sono tutti provvisti della funzione iProjection per la condivisione dei contenuti direttamente dai dispositivi mobili e di Split Screen per proiettare due immagini contemporaneamente.

Con altoparlanti integrati da 2W o da 10W e almeno una porta HDMI per i contenuti audio e video digitali (porte aggiuntive sui modelli EB-FH06 ed EH-TW750), è possibile collegare in modo rapido e semplice lettori Blu-Ray, console di gioco, dispositivi di streaming multimediale e molto altro ancora.

Inoltre, per chiunque voglia portare il proprio home entertainment e il gaming a un livello superiore, i modelli Home Cinema di alta qualità EH-TW5700 ed EH-TW5820 sono dotati della funzionalità Android TVT che consente a tutta la famiglia di approfittare facilmente dell'intrattenimento in streaming senza bisogno di un dispositivo esterno, di parlare con Assistente Google e di condividere i contenuti del telefono con un videoproiettore intelligente e flessibile.

I gamer possono anche usufruire di una serie di funzioni speciali, tra cui l'aumento del livello di nero e un'immagine ultra-grandangolare per un'esperienza di gioco davvero coinvolgente. Le immagini nitide, i neri profondi e il movimento fluido, uniti a un'ampia connettività e alla facilità di configurazione e posizionamento, fanno di questi videoproiettori la scelta migliore per tutto l'home entertainment.