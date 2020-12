Black Friday: PlayStation 5 batte iPhone, è il prodotto più cercato in Italia

Le offerte e le promozioni del lungo weekend delhanno conquistato anche quest’anno i consumatori online, ma in Europa si afferma la tendenza a trasformare le due giornate di sconti in un. Le ricerche online nella giornata del Black Friday, lo scorso 27 novembre, sono aumentate in Italia delrispetto al Black Friday 2019 secondo i dati raccolti da idealo – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – ma tutto il mese di Novembre ha fatto registrare un’impennata di interesse (intenzioni di acquisto) delrispetto allo stesso mese del 2019, segno che già nelle settimane precedenti le offerte e promozioni hanno indotto ad anticipare gli acquisti rispetto al venerdì nero.Lae non concentrarle solo nella settimana del Black Friday si conferma anche nel resto d’Europa. In Austria è stato boom di interesse online a novembre con un aumento del +107,9% delle intenzioni d’acquisto; molto alte le percentuali anche in Spagna con +68,9%. Inferiori all’Italia ma comunque in crescita rispetto al 2019 le intenzioni d’acquisto anche in Regno Unito (+32,3%) e Germania (+20,6%). In Francia il Black Friday è stato posticipato su richiesta del Governo al prossimo 4 Dicembre (salvo variazioni).Se nel corso del Black Friday 2019 i consumatori online si erano scatenati per accaparrarsi le migliori offerte sui prodotti Apple, dall’iPhone 11 agli AirPods2, quest’anno il prodotto più cercato è stata la nuovissima console. Ma a catturare l’attenzione sono state soprattutto le offerte sui modelli appena superati dei prodotti di elettronica più amati - dagli smartphone, alle console di gioco, smartwatch, auricolari Bluetooth e TV Led - segno che gli Italiani hanno imparato a conoscere l’andamento dei prezzi e ad approfittare del normale deprezzamento, soprattutto quando sul mercato sono presenti nuove versioni da poco rilasciate.Al secondo posto delle ricerche online nella giornata del Black Friday 2020; seguono la PlayStation nella versione 4, l’Apple Watch serie 6, il televisore TU7170 della Samsung, gli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds+ e Apple AirPods 2 e il tablet Apple iPad 2020.Tra le categorie di prodotti più convenienti della settimana troviamo le, che hanno fatto registrare un ribasso medio del -9,5%,(-8,4%) le(-7,0%), i(-4,8%) e i(-4,8%). I prodotti che, invece, hanno fatto registrare gli sconti più alti durante la settimana del Black Friday rispetto alle settimane precedenti, sono stati(3rd Generation, con offerte in media del -34,6%, il gioco FIFA21 per PS4 (-17,6%), il monitor portatile Asus MB169C+ (-13,5%) e il tablet Lenovo IdeaPad 3 (-8,1%).I prodotti di elettronica hanno monopolizzato le offerte del Black Friday 2020 ma, guardando a tutte le offerte e promozioni del mese di novembre, le occasioni più interessanti e che hanno fatto aumentare le ricerche online si sono registrate anche tra i prodotti delle categorieIn giornate frenetiche di sconti e promozioni come quelle del Black Friday la tendenza a pensare che lo shopping sia sempre conveniente è abbastanza comune. Tuttavia non è sempre così, anziTra questi registriamo un aumento medio del +39,9% per le Sneakers Saucony Jazz Original Vintage durante la Black Week, +12,4% per Stampante multifunzione HP DeskJet 2720, +8,0% per la Giacca imbottita da uomo Softshell Cascade Ridge II della Columbia, +8,0% per il Casco da moto HJC RPHA 11, +6,7% per il fitness e activity tracker Xiaomi Mi Band 5 e +2,8% per gli auricolari Apple AirPod Pro.Per questo motivo, è sempre opportuno arrivare preparati ad occasioni di shopping come il Black Friday, scegliendo in anticipo cosa acquistare e, prefissandosi il prezzo ideale al quale si è disposti a comprare.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita