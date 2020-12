WindTre regala una giornata di internet illimitato

Una giornata di internet illimitato, per navigare da Smartphonedella propria offerta: è il regalo di Natale che WindTre ha scelto di fare, in anticipo,, ai suoi clienti privati mobile con piani che includono voce e dati. La promozione sarà valida in tutta Italia e disponibile automaticamente, senza bisogno di attivare alcuna opzione, per rimanere sempre connessi, chattare, condividere foto e video con la famiglia e gli amici.Un'iniziativa pensata per far sentire 'molto più vicine' le persone e ridurre le distanze, in linea con il posizionamento 'Human Network Builder' di WindTre.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita