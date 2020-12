Netgear: disponibile anche in Italia il primo mobile router 5G con WiFi 6

per chi viaggia per lavoro, in quanto strumento estremamente affidabile per poter svolgere la propria attività lavorativa ovunque senza limiti e in totale libertà e sicurezza . Tutto il team di lavoro, connettendosi al router mobile M5, potrà beneficiare della rete internet di ultima generazione per scaricare file, lavorare in movimento in continuità, senza dover dipendere da WiFi pubblici o degli hotel, spesso poco sicuri;

in quanto strumento estremamente affidabile per poter svolgere la . Tutto il team di lavoro, connettendosi al router mobile M5, potrà beneficiare della rete internet di ultima generazione per scaricare file, lavorare in movimento in continuità, senza dover dipendere da WiFi pubblici o degli hotel, spesso poco sicuri; per chi lo usa a casa, Nighthawk M5 rappresenta un’importante alternativa per tutti coloro che desiderano non stipulare contratti di linea fissa e preferiscono acquistare una SIM card e navigare in 5G con tutti i dispositivi connessi. Inoltre, grazie alla porta Ethernet da 1Gps, può essere collegato al modem principale e utilizzato come back up in caso di guasti alla linea o performance insufficienti.

Netgear ha annunciato la disponibilità anche in Italia di Nighthawk M5 (MR5200) è progettato per garantire una connessione internet veloce con bassa latenza grazie al WiFi 6 e al 5G: due tecnologie che rappresentano il futuro delle reti wireless.Il WiFi 6 aumenta la capacità di gestione dei dispositivi connessimentre il 5G garantisce massima velocità di connessione.È dotato di unaper un utilizzo prolungato e di una colori che permette di monitorare in modo pratico l'utilizzo dei dati, visualizzare, verificare lamobile e gestire le impostazioni di dispositivo e rete. A livello di esperienza d’uso, queste due innovazioni integrate in un mobile router si traducono in vantaggi straordinari sia:I recenti accadimenti hanno dimostrato ancora una volta l’importanza di avere a disposizione soluzioni WiFi affidabili e prestanti. Nighthawk M5 aggiunge alleovvero la possibilità di poterlo utilizzare in base alle proprie esigenze: business travel, meeting fuori sede, viaggi, vacanze, casa al mare o in montagna ovunque ci sia la necessità di una connessione WiFi.con connettività 5G e WiFi 6 è disponibile sullo store Netgear al prezzo consigliato diSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita