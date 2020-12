Al via il cashback di Stato: con Satispay possibile attivarlo direttamente dall'App

In occasione dell'avvio di Italia Cashless, l’iniziativa promossa dal Governo al fine di incentivare i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale promuovendo l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, Satispay , ha reso possibile ai suoi utenti l’attivazione del Cashback tramite la propria app, senza la necessità di ricorrere a SPID o App IO.

La nuova funzionalità, attivabile in pochi tap direttamente dalla sezione Servizi dell’app, sarà rilasciata in concomitanza con l'inizio del piano e permetterà agli utenti della community Satispay di partecipare all’iniziativa del Governo che si apre l’8 di cembre con l’Extra Cashback di Natale, il “bonus” natalizio del 10% sugli acquisti in negozio che ha l’obiettivo di rilanciare i consumi in vista di una delle festività.

Chi vorrà beneficiare del rimborso fino a 150 euro previsto per gli utenti che effettueranno nel mese di dicembre almeno dieci transazioni in negozi fisici con strumenti di pagamento elettronici, come Satispay, potrà attivare il Cashback di Stato direttamente tramite l’app Satispay.

Ma non finisce qui: sempre all’interno del contesto del piano Italia Cashless, nelle prossime settimane Satispay implementerà un'ulteriore funzione che renderà possibile monitorare il cashback accumulato - anche con gli altri strumenti di pagamento elettronici collegati al Cashback di Stato tramite app IO - e la propria posizione all’interno della classifica del “Super Cashback”: il premio semestrale di 1.500€ previsto per le 100.000 persone che avranno effettuato il maggior nume ro di pagamenti elettronici, nell’ambito dell’iniziativa Italia Cashless.