Apple ha annunciato la disponiblità a partire da martedì 15 dicembre delle

, cuffie wireless innovative che racchiudono la magia degli AirPods in un design over-ear con audio ad alta fedeltà.



Le AirPods Max hanno un driver dinamico da 40 mm progettato da Apple che offre bassi ricchi e profondi, frequenze medie accurate e alte frequenze nitide e cristalline, per consentire agli utenti di ascoltare ogni singola nota. Grazie a un esclusivo motore con doppio magnete ad anello in neodimio, le AirPods Max possono mantenere una distorsione armonica totale inferiore all’1% nell’intera gamma udibile, persino al massimo volume.



Dotate di un chip H1 progettato da Apple in ogni cuscinetto auricolare, un design acustico su misura e software evoluto, le AirPods Max sfruttano l’audio computazionale per garantire un’esperienza di ascolto della massima qualità possibile. Utilizzando ciascuno dei 10 core audio dei chip, in grado di eseguire 9 miliardi di operazioni al secondo, l’audio computazionale rende possibile un’esperienza di ascolto rivoluzionaria che include equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale.

Dalla parte superiore ai cuscinetti auricolari,offrire prestazioni acustiche eccezionali a ogni singolo utente. La fascia superiore traforata realizzata in tessuto a rete traspirante che si sviluppa lungo l'intero archetto è studiata per distribuire il peso e ridurre la pressione sulla testa. La cornice dell'archetto in acciaio inossidabile assicura solidità, flessibilità e comfort indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del capo. Le aste telescopiche dell'archetto possono essere allungate e restano in posizione per adattarsi perfettamente a ogni utente.tramite un meccanismo rivoluzionario che bilancia e distribuisce la pressione delle cuffie e consente di inclinare e ruotare in modo indipendente i singoli cuscinetti, per adattarsi alla conformazione unica di ogni utente. I cuscinetti auricolari utilizzano un materiale memory foam progettato a livello acustico per creare una tenuta efficace, fondamentale per garantire un'esperienza di ascolto immersiva. La Digital Crown, ispirata a quella dell'Apple Watch, offre un controllo preciso del volume e la possibilità di riprodurre e mettere in pausa l'audio, passare alla traccia successiva, rispondere o terminare telefonate e attivare Siri.Le AirPods Max sono dotate di una custodia Smart Case morbida e sottile che le mantiene in modalità a bassissimo consumo per contribuire a preservare la carica della batteria quando non sono utilizzate.Le AirPods Max possono essere già ordinate e sono disponibilisu apple.com/it e l'app Apple Store negli Stati Uniti e in oltre 25 altri Paesi e territori. Le spedizioni delle AirPods Max inizieranno martedì 15 dicembre.