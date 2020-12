Entrambi dispongono di uno scanner da 600 dpi con caricamento superiore che acquisisce con precisione documenti in più formati (con lunghezza fino a 2,72 metri), li invia in tutta sicurezza a diverse destinazioni (tra cui FTB e USB) e consente anche di acquisire in scala, per ottenere file con disegni in dimensioni diverse rispetto all'originale. Infine, un vassoio raccoglie i documenti scansionati per evitare si danneggino, cadendo sul pavimento.



Per aumentare affidabilità, efficienza e durata, queste stampanti di largo formato sono state progettate in modo da essere protette da sporco e polvere, così da renderle la soluzione ideale per ambienti quali uffici di cantieri edilizi e aree ad alto traffico. Il modello SC-T3100M ha un design compatto che permette di collocarlo negli spazi più piccoli e di trasportarlo facilmente da un luogo all'altro. Grazie ai ridotti costi totali di gestione, gli utilizzatori avranno inoltre la garanzia di stampare in modo conveniente per tutta la vita utile della stampante di largo formato.

Le cartucce di inchiostro sono disponibili in due formati, così da consentire bassi costi di stampa sia alle realtà che stampano occasionalmente, sia a quelle che invece producono stampe di alta qualità con regolarità. La serie SureColor-T si avvale di inchiostri a pigmenti che offrono stabilità del colore e resistenza all'acqua, caratteristiche che li rendono ideali per la produzione di stampe da usare in cantiere o di poster per le vetrine dei negozi. L'elevata resistenza alla luce degli inchiostri è utile per i disegni tecnici e per i documenti che dovranno essere archiviati per lunghi periodi, mentre la testina di stampa permanente assicura l'assenza di costi imprevisti.

I modelli SC-T3100M e SC-T5100M sono supportati dalla piattaforma gratuita Epson Cloud Solution PORT, che consente di aggiornare e monitorare da remoto le apparecchiature ovunque siano installate. Inoltre, è inclusa una licenza utente gratuita e senza limiti di tempo per CANVA, il potente strumento di progettazione all-in-one con migliaia di modelli stock e un'interfaccia di stampa diretta per le stampanti di largo formato Epson.



