SanDisk lancia due nuovi modelli di caricabatterie wireless

rafforza il suo posizionamento nel segmento dei caricabatterie wireless con il lancio di SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync Disponibile, Ixpand Wireless Charger Sync consente una ricarica wireless rapida dello smartphone, mentre effettua in automatico il backup di foto e video liberando spazio sul dispositivo.In aggiunta alla soluzione Ixpand Wireless Sync con funzionalità di backup, SanDisk introduce anche un altro prodotto per coloro che hanno l’esigenza di una soluzione di ricarica wireless ancora più pratica:per una ricarica affidabile ed efficiente; posizionando semplicemente il telefono compatibile con tecnologia Qi sul dispositivo, questo fornirà energia fino a 15W per una rapida ricarica.Sia Ixpand Wireless Charger Sync che Ixpand Wireless Charger 15W, Samsung Galaxy Note 5 e modelli superiori e nella maggior parte dei casi con altri telefoni compatibili con. Controllo della temperatura, rilevamento di oggetti estranei e funzione di ricarica flessibile aiutano a tenere al sicuro la batteria del telefono.Insieme ai caricabatterie wireless, Western Digital amplia la sua linea di soluzioni per mobile con una nuova unità flash.è l’unità flash 2-in-1 completamente in metallo che aiuta a trasferire facilmente i file tra iPhone, iPad Pro, computer Mac e altri dispositivi con USB Type-C, inclusi i telefoni Android.I nuovi caricabatterie SanDisk hanno una garanzia limitata di 2 anni.nelle capacità da 64GB, 128GB e 256GB con un prezzo suggeriti di vendita a partire da 95,99 € sullo store Western Digital e presso un gruppo di rivenditori selezionati. Ixpand Wireless Charger 15W ha un prezzo suggerito di vendita di 49,99 € ed è disponibile sullo store Western Digital e su Amazon.com.è disponibile nelle capacità da 64GB, 128GB e 256GB con un prezzo suggerito di vendita di 54,99 € sullo store Western Digital e presso un gruppo selezionato di rivenditori.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita