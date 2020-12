Samsung MicroLED inaugura una nuova era di qualità dell’immagine

Samsung Electronics ha annunciato il lancio del rivoluzionario Samsung MicroLED da 110″ e la pre-vendita già avviata in Corea.

Il MicroLED da 110” utilizza luci LED di dimensioni micrometriche per eliminare la retroilluminazione e i filtri colorati utilizzati nei display convenzionali. Invece, è auto-emissivo perché produce luce e colore dalle proprie strutture di pixel. Esprime il 100% della gamma di colori DCI e Adobe RGB e fornisce con precisione immagini ad ampia gamma di colori scattate con fotocamere DSLR di fascia alta. Ciò si traduce in colori sorprendenti e realistici e in una luminosità accurata grazie alla risoluzione 4K e agli 8 milioni di pixel del display.

Il MicroLED da 110” ha anche un processore abbastanza potente da essere all’altezza delle sue capacità di visualizzazione. Infatti, il suo nuovissimo Micro AI Processor offre uno straordinario contenuto HDR 4K che garantisce una qualità dell’immagine luminosa, vivida e realistica, ottimizzata per ogni scena. Inoltre, il MicroLED da 110″ fa sì che questa straordinaria qualità dell’immagine duri nel tempo.

I MicroLED sono realizzati con materiali inorganici che sono durevoli e duraturi – fino a 100.000 ore, o più di un decennio. In precedenza, non era possibile produrre in serie uno schermo MicroLED di soli 110” per una semplice installazione domestica.

Ma l’innovazione Samsung ha reso tutto questo realtà, sviluppando una tecnologia all’avanguardia per il montaggio a parete – insieme a un nuovo processo di produzione che deriva dal proprio settore dei semiconduttori – rendendo la tecnologia MicroLED più facile da produrre, consegnare e installare. Queste stesse innovazioni permetteranno a Samsung di produrre in futuro modelli MicroLED ancora più piccoli, in modo che un numero ancora maggiore di consumatori possa vivere un’esperienza mozzafiato.



grazie al suo rapporto screen-to-body del 99,99%. I bordi e la cornice sono stati completamente rimossi dal display – lasciando solo lo schermo, offrendo ai consumatori un’esperienza totalmente immersiva.

Samsung ha innovato e ottimizzato le sue funzionalità Smart TV per sfruttare l’enorme schermo da 110″ del MicroLED. Ad esempio, i consumatori possono utilizzare la funzione Multi View per guardare comodamente fino a quattro contenuti contemporaneamente e fino a 55”. Quando si utilizza questa funzione, gli spettatori possono collegare più dispositivi esterni e godersi la visione di notizie, film e altre applicazioni simultaneamente su un unico schermo – in modo da poter seguire più sport nello stesso momento, o trasmettere in streaming mentre si gioca a un videogioco, il tutto con una qualità e dimensioni sorprendenti.

Inoltre, l’esperienza audio dinamica del MicroLED da 110” è tanto coinvolgente quanto le sue immagini. Include un sistema audio integrato Majestic Sound System che offre un suono mozzafiato a 5.1 canali senza diffusori esterni, trasformando qualsiasi stanza in un lussuoso home theater. Inoltre la funzione Object Tracking Sound Pro identifica gli oggetti che si muovono sullo schermo e proietta il suono per seguire l’azione.

Il MicroLED da 110”’ sarà disponibile a livello globale nel primo trimestre del prossimo anno.

