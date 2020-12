Notifiche sul tono cardiovascolare: disponibili su Apple Watch

Con iOS 14.3 e watchOS 7.2, gli utenti di Apple Watch possono vedere il proprio livello di tono cardiovascolare nell’app Salute su iPhone, e ricevere una notifica sull’orologio se rientra nella fascia bassa. Grazie a una tecnologia innovativa introdotta con watchOS 7, Apple Watch è in grado di misurare il livello di tono cardiovascolare, e, se è basso, invia una notifica all’utente, che può così aumentare l’attività fisica per avere benefici sul lungo termine.

La capacità cardiorespiratoria è indicata dal valore VO2 max, cioè la quantità massima di ossigeno che il corpo è in grado di usare durante l’allenamento, e può essere aumentata attraverso l’attività fisica. Apple Watch offre già una stima dei livelli medi e massimi di VO2 max durante le camminate intense all'aperto, la corsa o il trekking, che molti runner e altre tipologie di atleti sono soliti monitorare per migliorare le proprie prestazioni.

Con watchOS 7, ora Apple Watch usa vari sensori, tra cui il cardiofrequenzimetro ottico, il GPS e l’accelerometro, per fornire una stima anche dei livelli più bassi. È un grande passo avanti, perché in genere la misurazione diretta del massimo consumo di ossigeno richiede un rigoroso test clinico svolto con attrezzature specifiche non facilmente accessibili alla maggior parte degli utenti.

Inoltre, watchOS 7 permette a Apple Watch di misurare il tono cardiovascolare durante le camminate giornaliere, che siano o meno parte di un allenamento. Grazie a questa innovazione, Apple Watch può misurare ancora meglio il VO2 max per gli utenti con un tono cardiovascolare basso e che potrebbero non riuscire a portare a termine i workout ad alta intensità.

“Il tono cardiovascolare è considerato sempre più un segnale importante della salute generale, e con l’aggiornamento a watchOS 7 di oggi, questo parametro sarà accessibile ad ancora più persone” ha dichiarato Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. “Grazie ai suoi sensori evoluti, ora Apple Watch offre una stima dei livelli di tono cardiovascolare sul polso degli utenti, permettendo loro di avere più informazioni su come migliorare la propria salute sul lungo termine attraverso l’attività fisica quotidiana.”