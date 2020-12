ROG Swift 360Hz PG259QNR con tecnologia NVIDIA Reflex disponibile in Italia

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia di ROG Swift 360Hz PG259QNR. Il nuovo monitor presenta medesimo pannello e carrieristiche evolute del monitor ROG Swift 360Hz PG259QN, ovvero: display Fast IPS Full HD (1920 x 1080) con refresh rate a 360Hz, tempo di risposta di 1ms gray-to-gray (GTG) e tecnologia NVIDIA G-SYNC per garantire un gameplay fluido e una grafica ultra-realistica, A queste però aggiunge anche la nuovissima tecnologia NVIDIA Reflex e un innovativo kit per facilitarne l'installazione sulla propria scrivania.



Quindi, così come il modello PG259QN, il ROG Swift 360Hz PG259QNR presenta un pannello Fast IPS Full HD (1920 x 1080) da 24,5" che garantisce un tempo di risposta super rapido pari a 1ms gray-to-gray (GTG). Il pannello è anche compatibile con HDR10 per garantire colori, luminosità e contrasto superiori a quelli dei monitor tradizionali, offrendo ai giocatori una visualizzazione ancora più fedele e una grafica ultra realistica.



NVIDIA G-SYNC garantisce immagini prive di tearing, stuttering o input lag. In aggiunta, gli appassionati e i pro-gamer possono contare su un refresh rate variabile (VRR) e overdrive per una qualità dell'immagine incontaminata e un gameplay fluido e straordinario.

Il monitor include anche un grande dissipatore personalizzato con una superficie per lo scambio di calore più ampia rispetto a quelle dei comuni display, assicurando un raffreddamento sempre efficiente anche durante le più lunghe ed impegnative sessioni di gioco.





La tecnologia NVIDIA Reflex permette di misurare e ridurre la latenza di sistema, permettendo di sfruttare così un enorme vantaggio soprattutto negli esport. Questa esclusiva novità permette al PC e al display di rispondere più velocemente agli input del mouse e della tastiera, offrendo così un indiscusso vantaggio competitivo per tutti i giocatori più esigenti.



ROG Swift 360 Hz PG259QNR si arricchisce anche di un nuovo, pratico accessorio: oltre al "classico" stand, è fornito infatti anche un kit aggiuntivo per il montaggio su scrivania con un "morsetto a C" che si apre fino a 80mm per permettere l'installazione del monitor direttamente sulla scrivania e liberare spazio, assicurando ulteriore praticità e un comfort pressoché assoluto.



ROG Swift 360Hz PG259QNR

è disponibile al prezzo consigliato di 999,99€ IVA inclusa.

Inoltre, presso un numero più ristretto di partner aderenti, sarà valido per un numero limitato di pezzi uno speciale bundle di lancio che include: il mouse ROG Chakram Core, dal design esclusivo con joystick analogico/digitale e compatibile con la tecnologia Nvidia Reflex, e il tappetino extra large ROG Sheath per allestire da subito il setup ideale e godere appieno delle nuove funzionalità e caratteristiche evolute del nuovo monitor ROG. Per maggiori informazioni contattare il team Star2Com.

