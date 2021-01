Monica Lozano entra a far parte del CdA di Apple

Apple ha annunciato che Monica Lozano, Presidente e CEO della College Futures Foundation, è stata eletta membro del Consiglio di Amministrazione di Apple.

Prima di approdare alla College Futures Foundation, Lozano ha lavorato per 30 anni nel settore dei media come content editor ed editrice de La Opinión, il principale quotidiano di lingua spagnola negli Stati Uniti, contribuendo a fare luce su argomenti quali la mortalità infantile e l’epidemia da AIDS. Ha poi fatto carriera diventando Presidente e CEO dell’azienda madre de La Opinión, ImpreMedia. Lozano continua a far parte dei CdA di Target Corporation e Bank of America Corporation.

“Monica è stata una vera leader e apripista nel settore dei media, contribuendo a creare un ventaglio sempre più ampio di attività filantropiche per creare un futuro più equo, nelle nostre scuole e nella vita delle persone” ha detto Tim Cook, CEO di Apple. “I suoi valori e il suo bagaglio di esperienza aiuteranno Apple a continuare a crescere, a innovare e a essere una forza motrice positiva nella vita dei nostri team, dei clienti e delle comunità.”

Lozano è co-fondatrice dell’Aspen Institute Latinos and Society Program ed è membro della University of California Board of Regents e del CdA della Weingart Foundation, un’organizzazione filantropica privata. Ha anche fatto parte del CdA di The Walt Disney Company.

