Monitoraggio satellitare: Garmin acquisisce le attività di GEOS Worldwide

Garmin ha annunciato l'acquisizione di tutte le attività di GEOS Worldwide e delle sue controllate.



Azienda specializzata nei servizi di monitoraggio delle emergenze e di assistenza in caso di incidenti, GEOS Worldwide è nota per la gestione dell’International Emergency Response Coordination Center (IERCC), il centro nevralgico per le operazioni di soccorso SOS attivate dai comunicatori satellitari bidirezionali inReach di Garmin. Gli operatori IERCC, dal 2007, hanno gestito oltre 83.000 operazioni di soccorso in tutto il mondo, tra cui più di 5.000 incidenti SOS generati dal segnale proveniente da un dispositivo Garmin inReach.

«La sicurezza degli utenti è un punto fondamentale nello sviluppo dei nostri prodotti – afferma Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia – con l’acquisizione di GEOS, abbiamo ora la possibilità di offrire un livello di protezione ancora più affidabile per gli utilizzatori di inReach in tutto il mondo».



La soluzione inReach è la tecnologia Garmin che, tramite il sistema di satelliti Iridium, consente di avere una comunicazione bidirezionale, anche dove il normale segnale GSM dei nostri cellulari non può funzionare. Oltre a inviare e ricevere messaggi di testo ed e-mail, dispone di una funzione SOS attiva 24/7 che garantisce assistenza e soccorso immediato in caso di necessità, ovunque ci si trovi, in tutto il pianeta.

