Realme, con 125W UltraDART lo smartphone si carica di un terzo in 3 minuti

, che si candida a essere la soluzione migliore per garantire una buona durata della batteria negli smartphone 5G.per gli utenti di tutto il mondo, soprattutto per gli utenti con uno smartphone 5G. Dal momento che è quasi impossibile prevedere importanti modifiche nella dimensione e quindi la capacità delle batterie nel breve termine, la ricarica flash è diventata il modo più efficace per garantire una lunga durata della batteria.È in questo contesto che la tecnologia di ricarica 125W UltraDART Flash diventa ancora più significativa e rappresenta la soluzione ideale tra tutte le tipologie di ricarica flash. Con 125W UltraDART, spiega una nota,Il brand emergente degli smartphone si è inoltre focalizzato sulla futura commercializzazione e sulla sicurezza di questa tecnologia. L’azienda si è infatti preoccupata di realizzare unInfine, la tecnologia 125W UltraDART non solo supporta il telefono caricato mentre lo schermo è acceso o in riproduzione, ma rende anche gli smartphone 5G più veloci a caricarsi, più sicuri eSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita