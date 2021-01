Intel Hardware Shield

La tecnologia Intel a 10 nanometri (nm) SuperFin per le più alte prestazioni del settore, grafica Intel Iris Xe nonché il più importante miglioramento introdotto in campo Wi-Fi negli ultimi vent'anni, con l'integrazione di Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) che rende gli upload e i download fino a sei volte più rapidi all'interno degli uffici e quasi tre volte più veloci nelle abitazioni rispetto al Wi-Fi 5 standard5.

Prestazioni AI otto volte migliori6 per fornire alle aziende ulteriore potenza di calcolo e consentire loro di tenere il passo con un ecosistema software in rapido cambiamento, e tempi di creazione ed editing video fino a 2,3 volte più veloci7 rispetto alla generazione precedente.

Produttività fino al 23% più elevata rispetto alla concorrenza nell'utilizzo di app come Office 365 e la migliore esperienza di collaborazione business per una produttività in ufficio di oltre il 50% più rapida9 rispetto alla concorrenza.

ha presentato al CES 2012 i nuovi processori per le piattaforme dedicate alle aziende, all'istruzione, alla mobilità e al gaming – tutti progettati per offrire l’esperienza d’uso che gli utenti si aspettano dal loro PC, con un maggior numero di scelte e senza alcun limite.Per le aziende Intel ha introdotto, che fornisce le più alte prestazioni del settore e le funzionalità di sicurezza basate su hardware più completa del mondo. I nuovi processori Intel Core vPro di undicesima generazione presentati oggi sono basati sul migliore processore business per laptop thin & light e, in combinazione con la nuova piattaforma Intel Core vPro, offrono:, una nuova esperienza laptop per gli utenti business. I laptop certificati sulla piattaforma Intel Evo vPro sono eleganti, sottili, leggeri e forniscono una straordinaria esperienza visuale immersiva oltre a una notevole reattività, riavvio istantaneo e maggiore autonomia effettiva della batteria. Quest'anno i maggiori produttori renderanno disponibili più di 60 nuovi laptop che combineranno la sicurezza e la gestibilità di vPro con le eccezionali esperienze in mobilità diIntel ha anche annunciato Intel Evo Chromebooks, che va a creare una nuova classe di modelli Chromebook di fascia premium.L'impiego del PC quale strumento essenziale per l'istruzione ha registrato un enorme impulso a livello mondiale nel corso dell'anno passato. Per rispondere alle crescenti esigenze degli studenti, Intel ha introdottocon un mix senza pari di prestazioni, multimedialità e collaborazione per sistemi dedicati al mondo della scuola. Questi processori sono basati sull'architettura Intel a 10nm che fornisce prestazioni applicative complessive migliori fin del 35%11 e prestazioni grafiche superiori fin del 78% rispetto a quelle della generazione precedente. Diventa così possibile navigare e utilizzare le applicazioni con prestazioni costanti operando in multitasking, con in più caratteristiche avanzate di connettività e videocamera che assicurano una migliore esperienza di visione e di videoconferenza.Rispondere alle sempre nuove esigenze degli studenti con il progresso tecnologico è importante, ma lo è altrettanto dare loro la possibilità di utilizzare un computer portatile. Nonostante l'accelerazione della diffusione dei laptop, fino al 30% degli studenti delle scuole dell'obbligo degli Stati Uniti non ha accesso a Internet o a un laptop per studiare, e la pandemia non ha fatto altro che esacerbare la situazione.Negli ultimi 15 anni Intel ha investito a favore dell'educazione a livello globale oltre 1 miliardo di dollari, comprese attività di formazione per più di 15 milioni di insegnanti. Lo scorso aprile Intel ha lanciato lae ha fornito centinaia di migliaia di dispositivi, connettività e risorse a studenti di tutto il mondo. Questa iniziativa Intel proseguirà nel corso del 2021 a fianco di partner interni ed esterni al settore tecnologico.Intel ha lanciato una nuova linea di processori mobile Intel Core H-series di undicesima generazione dedicati al gaming che estende la famiglia di prodotti di undicesima generazione per sistemi portatili estendendo i limiti di ciò che è possibile ottenere nei laptop rivolti agli appassionati di videogiochi, con uno spessore che può scendere fino a 16 millimetri. Con in testa il processore 4-corecon frequenza massima Turbo di 5 gigahertz (GHz), questi processori H35 sono pensati appositamente per il gaming ultraportatile e adottano la nuova architettura PCIE Gen 4 per connettere le più moderne soluzioni di grafica discreta assicurando tempi di latenza incredibilmente ridotti ed esperienze di gioco immersive anche lontano dalla scrivania. In occasione del CES, Acer, ASUS, MSI e Vaio hanno annunciato nuovi sistemi basati su processori Intel Core H35-series di undicesima generazione per il gaming ultraportabile con più di 40 prodotti che saranno proposti dai maggiori produttori nella prima metà del 2021.Per gli appassionati dei portatili che desiderano prestazioni di gioco e creazione di contenuti al livello dei desktop, Intel ha annunciato anche un processore 8-core le cui prime consegne sono previste nel corso di questo trimestre. Si tratta di una piattaforma che non ha paragoni nel settore, contraddistinta da caratteristiche normalmente presenti solo nei sistemi desktop di alto livello: frequenza fino a 5GHz, architettura PCIE Gen 4 x20 per lo storage e la grafica dedicata più veloci possibili, e Intel® KillerTM Wi-fi 6E (Gig+).Intel ha inoltre mostrato la tecnologia desktop di nuova generazione per gamer e appassionati che verrà lanciata sul mercato all'interno dei processori desktop Intel CoreTM S-series di undicesima generazione (“Rocket Lake- S”). Con un aumento del 19% nel numero di istruzioni per ciclo (IPC) rispetto alla generazione precedente12 per ottenere core dalla più alta frequenza possibile e guidati dal modello di punta Intel Core i9-11900K, questi processori offriranno a gamer e appassionati di PC prestazioni ancora maggiori quando saranno lanciati nel primo trimestre del 2021.Inoltre, Intel ha mostrato “Alder Lake”, il processore della prossima generazione che rappresenta un significativo passo avanti nell'architettura x86 con il SoC (System-on-Chip) Intel maggiormente scalabile in termini di potenza. Previsto per la seconda metà del 2021, Alder Lake combinerà all'interno di un unico prodotto sia core ad alte prestazioni che core ad alta efficienza. Alder Lake sarà inoltre il primo processore Intel costruito su una nuova versione migliorata della tecnologia a 10nm SuperFin e servirà da base per processori desktop e mobile leader che renderanno il computing più intelligente, veloce ed efficiente nell'esperienza d'uso reale.