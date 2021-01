TCL annuncia il lancio del suo Google TV al CES 2021

I Google TV di TCL combineranno le tecnologie TCL, come i Mini-LED, 8k e QLED, con l’offerta di intrattenimento Google.





“L’introduzione dei Google TV di TCL porterà la nostra partnership con Google ad un livello successivo”,

ha dichiarato

Kevin Wang, CEO di TCL Industrial Holdings e TCL Electronics

. “Il nostro tema al CES di quest’anno è “Sperimentare di più” e combinando display all’avanguardia con i contenuti intelligenti e utili forniti da Google, sono fiducioso che permetteremo alla persone di tutto il mondo di poterlo fare nel 2021.”



Google TV di TCL riunisce film, show, programmi TV in diretta e molto altro ancora da tutte le sue app e abbonamenti, organizzandoli per ogni utente. Offre suggerimenti personalizzati in modo che gli utenti di TCL possano scoprire nuovi contenuti da guardare. Gli utenti possono anche chiedere a Google di trovare film, spettacoli, rispondere a delle domande, e controllare i dispositivi della smart home con la loro voce, tramite il grande schermo di TCL.

ha annunciato al CES 2021, che lancerà una serie di Google TV nel 2021, iniziando dagli Stati Uniti e successivamente nel resto del mondo.