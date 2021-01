TCL svela al CES 2021 I nuovi prodotti multi-category: TV, Audio e Mobile

diversi nuovi modelli di TV, che coprono le linee Mini-LED, QLED e 4K HDR, andando oltre le potenti prestazioni dell'immagine e offrendo una gamma completa di caratteristiche lifestyle pensate per le nuove generazioni. In Europa a partire dalla fine del primo trimestre del 2021, TCL porterà sul mercato il suo ultimo Mini-LED 4K, in grado di elevare ad un livello superiore gli standard di visione TV e per i videogiochi. Questo nuovo modello è un'importante aggiunta al continuo impegno di TCL nella tecnologia di visualizzazione Mini-LED.

Al CES 2021,ha presentatoPer quanto riguarda, ci sarà una new entry che porterà la tecnologia Quantum Dot Display ad un nuovo livello e offrirà un valore eccellente per coloro che vogliono un intrattenimento domestico interattivo e di qualità, come parte di uno stile di vita connesso e intelligente.Per quanto riguarda la tecnologia 4K HDR, nel primo semestre di quest'anno, TCL ha presentato un nuovo televisore 4K HDR con Dolby Vision e Dolby Atmos, per un'esperienza sorprendente, di alta qualità e dettagliata nel minimoparticolare, con immagini dinamiche in movimento e audio coinvolgente. Maggiori dettagli saranno rivelati nel corso del primo semestre del 2021, quando questi prodotti saranno lanciati ufficialmente per l'Europa.TCL ha presentato anche la sua nuova soundbar TS8132, in grado di soddisfare le esigenze audio di qualsiasi utente e di portare l'home entertainment ad un nuovo livello. La TS8132 è una soundbar Dolby Atmos che utilizza una configurazione a 3.1.2 canali con una potenza audio massima di 350W.Fornisce una grande esperienza sonora coinvolgente con un dialogo e una intelligibilità del parlato migliorati, rendendo ogni utente parte dell'azione con l'aiuto di un canale centrale dedicato ed effetti impressionanti attraverso i due canali verticali, e un potente subwoofer wireless.TCL TS8132 è dotato di Chromecast integrato e funziona anche con i popolari assistenti vocali, tra cuiTra questi, i primi occhiali Wearable Display di TCL in commercio, la linea di smartphone TCL Serie 20, il primo tablet TCL con l'innovativa tecnologia NXTPAPER, TCL TAB 10s, i gli auricolari premium MOVEAUDIO S600 True Wireless e MOVETRACK pet tracker. Come ulteriore vantaggio del profondo ecosistema integrato verticalmente di TCL, TCL ha anche introdotto i suoi prossimi sforzi di collaborazione multi-schermo tra selezionati smartphone, tablet, televisori e PC della Serie 20.