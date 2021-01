ha annunciato che loè già disponibie in tutto il mondo per la venditaLo ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone 5G con fotocamera sotto il display, è dotato delle tecnologie 5G leader del settore, dicon frequenza di aggiornamento a 90Hz per un'esperienza 5G quotidiana senza problemi.Per rottamare notch e punch-hole, ZTE Axon 20 si spinge oltre i limiti dell'innovazione. Utilizzando materiali dello schermo più trasparenti, chip a doppio controllo, circuiti driver unici, matrice speciale di pixel e il suo algoritmo di selfie interno, la telecamera frontale è alloggiata in modo invisibile sotto lo schermo. Con, il vero schermo intero offre un'esperienza visiva coinvolgente.Con un display OLED FHD+ da 6,92 pollici, con profondità di colore a 10 bit e copertura al 100% della gamma di colori DCI-P3, frequenza di aggiornamento a 90Hz e frequenza di campionamento a 240Hz, lo schermo liscio e reattivo può soddisfare ogni esigenza di visualizzazione e intrattenimento quotidiano.Lo ZTE Axon 20 5G è dotato di una tecnologia d'antenna potenziata per garantire un'esperienza 5G ultraveloce sempre e ovunque. Laè un'antenna PDS all'avanguardia con un design integrato a 360 gradi surround e una tecnologia intelligente di sintonizzazione ad anello chiuso, che può migliorare la stabilità della connessione di rete e la velocità di download.Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G, lo ZTE Axon 20 5G è dotato di un motore di ottimizzazione del sistema a scenario completo di nuova generazione. La batteria da 4.220 mAh può supportare la ricarica rapida da 30W e ha una modalità diche migliora la durata della batteria del 35%. Le capacità di dissipazione del calore sono migliorate grazie a un sistema intelligente di dissipazione del calore a triplo livello, che include la circolazione del raffreddamento a liquido, il cuscinetto termico in nanofibra di carbonio e il materiale in grafite. Così rimarrà sempre fresco durante le attività ad alta intensità di energia, come giocare, guardare brevi video o guardare film.Lo ZTE Axon 20 5G è disponibile in due colori: Nero mezzanotte e giallo Alba.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita