Galaxy Buds Pro: i nuovi auricolari Samsung con cancellazione attiva del rumore

Samsung Electronics ha presentato i nuovi Galaxy Buds Pro, gli auricolari di nuova generazione che offrono un suono immersivo, qualità di chiamata superiore, Active Noise Cancellation (ANC) intelligente e connettività migliorata tra i dispositivi Galaxy, il tutto racchiuso all’interno di un design moderno ed elegante.





I Galaxy Buds Pro offrono un suono più completo, abilitato di

11 millimetri per bassi più profondi e un ulteriore driver da 6,5 millimetri per alti più ricchi. Questi dettagli offrono la migliore esperienza audio di Samsung ad oggi: un suono dinamico ed equilibrato. Quindi, che si tratti di un groove hip hop ritmico o di una melodia classica intricata, si può apprezzare la musica proprio come l'ha intesa l'artista, sempre e ovunque.





Ma gli auricolari ormai non sono più solo utili in fatto di intrattenimento: rappresentano uno strumento cruciale per le comunicazioni lavorative e la qualità di chiamata è più importante che mai. I Galaxy Buds Pro separano la voce dai suoni indesiderati grazie a tre microfoni e al Voice Pickup Unit (VPU), assicurando che l’utente possa farsi sentire nel miglior modo possibile. Uno dei microfoni esterni è inoltre dotato di un elevato rapporto segnale/rumore (SNR), che elimina ulteriormente i rumori di fondo.

Inoltre, Samsung ha integrato la sua nuova tecnologia Wind Shield all’interno dei Galaxy Buds Pro: un design meno sporgente riduce al minimo l'area di contatto col vento, e la camera con rete appositamente progettata ne filtra l'interferenza. Le telefonate non sono mai state così chiare, anche in caso di vento.





L’esperienza Galaxy Buds Pro è pensata per permettere all’utente di sentire meglio ciò che desidera, eliminando l’indesiderato. Ecco perché le Galaxy Buds Pro hanno le funzionalità ANC più intelligenti di ogni altro auricolare wireless. Quando si ha necessità di concentrarsi sul lavoro o di staccare la spina dal mondo circostante e rilassarsi, è possibile ridurre il rumore di fondo fino al 99%

, regolandolo con precisione al livello desiderato, mentre la funzionalità Suono Ambientale permette di amplificare i suoni vicini di oltre 20 decibel, regolandoli e personalizzandoli in base alle proprie esigenze fino a 4 livelli. Questa funzione è ideale per i multitasker: chi lavora da casa, magari mentre si prende cura di un bambino, o chi ama correre in città, tenendo un orecchio aperto per il traffico circostante.

I Galaxy Buds Pro espandono l’esperienza audio connettendosi con altri dispositivi Galaxy, specialmente Galaxy S21.

È possibile apprezzare i suoni in modo realistico e immersivo con Galaxy Buds Pro, ovunque ci si trovi, grazie alla funzionalità 360 Audio, unitamente alla tecnologia

, che pone l’utente al centro della scena. Per i vlogger, è possibile catturare la propria voce e i suoni circostanti, sincronizzando i microfoni di Galaxy Buds Pro e Galaxy S21. Galaxy Buds Pro vantano anche la Game Mode, che porta l’esperienza di gioco a un livello superiore quando la latenza audio ridotta è abbinata alle potenti prestazioni e al display immersivo di Galaxy S21.





Qualunque sia l’uso dei Galaxy Buds Pro, non sarà necessario preoccuparsi della durata della batteria. Quando completamente carichi, sono disponibili fino a 8 ore di riproduzione, con un’ulteriore disponibilità di 20 ore all’interno della custodia di ricarica wireless. Anche utilizzando l’ANC, è possibile apprezzare fino a 5 ore di riproduzione, con un’ulteriore disponibilità di 13 ore utilizzando la custodia di ricarica wireless

. E se dovessero comunque scaricarsi, sarebbe possibile guadagnare un’ora di riproduzione già dopo soli cinque minuti di ricarica rapida.





Inoltre, i Galaxy Buds Pro sono stati progettati per offrire maggiore serenità, grazie alla protezione con un grado di impermeabilità IPX7, il più alto standard di resistenza all'acqua della linea Galaxy Buds. Inoltre, grazie a SmartThings Find non sarà più necessario preoccuparsi di perdere un auricolare: è infatti possibile localizzare facilmente entrambi gli auricolari, anche quando sono stati smarriti in un luogo distante o sono fuori dalla portata del Bluetooth.

Galaxy Buds Pro sono stati realizzati anche per ridurre gli sprechi, utilizzando il 20% di materiali post-consumo (PCM) rispettosi dell'ambiente.

I nuovi Galaxy Buds Pro sono disponibili in tre magnifici colori: gli iconici Phantom Black e Phantom Silver e l’incredibile Phantom Violet, perfetto per accompagnare il Galaxy S21.





