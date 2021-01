T-Mobile sceglie Ericsson per l'espansione della propria rete 5G negli Usa

In base

all'accordo

, Ericsson amplierà e migliorerà la presenza 5G di T-Mobile fornendo apparecchiature, software e servizi correlati del portafoglio

Ericsson Radio System

.



Questo include antenne attive e passive per supportare T-Mobile sull'intero portafoglio di spettro e ottenere la migliore esperienza 5G e la migliore efficienza in termini di costi: banda bassa per una copertura in lungo e in largo all'interno e all'esterno degli edifici, integrata da una capacità Massive MIMO su bande medie e alte per velocità altissime e latenze minime, che costituiscono la base per una rapida evoluzione dei casi d'uso 5G.

T-Mobile a sviluppare e implementare casi d'uso 5G e a migliorare l'efficienza dello spettro 5G.

La realizzazione della rete 5G per T-Mobile include anche architettura 5G Standalone (SA), Voice over New Radio (VoNR), New Radio (NR) carrier aggregation, network slicing e Massive MIMO multiutente.

L'edizione di novembre 2020 dell'Nord America sarà 5G, il livello più alto di qualsiasi regione del mondo.

Ericsson ha stipulato un contratto di cinque anni con T-Mobile per il roll out del 5G negli Usa.