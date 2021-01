Facebook: potenziata l'intelligenza artificiale che descrive le foto agli utenti

Facebook ha annunciato il lancio di una più ricca esperienza di AAT - Testo Alternativo Automatico, che fornisce migliore precisione e dettaglio alle descrizioni delle foto per le persone non vedenti e ipovedenti. Introdotta per la prima volta nel 2016, l’AAT utilizza la tecnologia di visione artificiale per generare, in modo automatico, le descrizioni di un’immagine.



Ecco le novità della versione migliorata di AAT: Gli aggiornamenti sono disponibili quando si utilizzano i lettori di schermo, la tecnologia che converte il testo e altri elementi su schermo in parlato.

Il numero di oggetti e contenuti che l’AAT è ora in grado di riconoscere nelle foto su Instagram e Facebook è aumentato di oltre 10 volte da quando lo strumento è stato introdotto, arrivando a superare le 1200 unità. Di conseguenza, più foto saranno dotate della descrizione.

Abbiamo ampliato le categorie di oggetti e contenuti esistenti e ne abbiamo aggiunte di nuove. Il nuovo AAT ha la capacità di riconoscere attività, simboli e tipologie di animali, consentendo descrizioni più approfondite - per esempio "Può trattarsi di un selfie di due persone, all'aperto con la Torre pendente di Pisa".

Le descrizioni del testo alternativo sono formulate in modo semplice, e ciò facilita la traduzione in 45 lingue diverse.

AAT è disponibile su Facebook per le foto presenti nel NewsFeed, nei profili e nei gruppi. Inoltre, l’AAT è utilizzabile anche quando una foto è aperta in modalità "dettaglio" (dove l'immagine appare a schermo intero e lo sfondo è nero). Su Instagram invece, l’AAT è disponibile per le foto nel Feed, in Esplora e nei profili.

Altra novità su Facebook, l’AAT è ora anche in grado di fornire informazioni dettagliate su un'immagine specifica, compresa la posizione degli oggetti nella foto (in alto/al centro/in basso o a sinistra/centro/destra) e la loro dimensione relativa (primaria, secondaria). La descrizione dettagliata dell'immagine è accessibile tenendo premuto sulla foto per i dispositivi Android e tramite un’ “azione personalizzata" su una foto su iOS.

