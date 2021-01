Sharp/NEC presenta i nuovi monitor desktop USB-C one-cable per casa e ufficio

ha annunciato il lancio simultaneo di due monitor desktop da 27, NEC MultiSync EA272F e 24 pollici, NEC MultiSync NEC EA242F Entrambi i monitor alimentano workstation e notebook attraversoe non necessitano di alcuna docking station. E’ possibile anche un set-up multiplo con più display collegati attraverso l’uscita DisplayPort effettuando una daisy-chain, senza l’utilizzo di alcun cavo aggiuntivo.Totale flessibilità grazie, ciò che rende entrambi i modelli perfetti per un set-up a doppio schermo.dell’utente sono stati i principi cardine nella progettazione dei due monitor. Il comfort è garantito dalla possibilità di regolazione in altezza, inclinazione e rotazione per un set-up completamente personalizzato. Le tecnologie per la riduzione delle emissioni di luce blu integrate, salvaguardano la vista dell’utente senza compromettere la qualità dei colori.Con i suoi 27 pollici di superficie visiva,è adatto per qualsiasi tipo di applicazione in ufficio. Il più piccolo NEC MultiSync EA242F, invece, è ideale per lavorare da casa, dove lo spazio è più limitato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita