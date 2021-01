Sony presenta FE 35mm F1.4 GM, l’ultimo nato della serie di obiettivi G Master full-frame

Sony ha rivelato in data odierna l’ultima novità della serie G-Master full-frame: con la sua qualità d’immagine e gli effetti bokeh, l’obiettivo

(modello

) assicura svariate capacità espressive in un design leggero ed estremamente compatto. Combinato a fotocamere di Sony con attacco E, possiede funzionalità di messa a fuoco avanzate al servizio di un’ampia gamma di applicazioni fotografiche e video, dalla realizzazione di paesaggi e ritratti alla street photography.

Con un peso di soli 524 grammi, dimensioni pari a 76 mm dia. x 96 mm e Φ67 mm di diametro filtro, l’obiettivo si adatta perfettamente al palmo di una mano. La tecnologia ottica avanzata di FE 35mm F1.4 GM è sinonimo di contrasti straordinari e risoluzione di primo livello, garantita sull’intera area dell’immagine da due elementi XA (Extreme Aspherical). Semplice da maneggiare, questo obiettivo compatto da 35 mm vanta prestazioni spettacolari anche in presenza di condizioni luminose difficili. Un elemento in vetro ED e ulteriori ottimizzazioni ottiche sopprimono l’aberrazione cromatica e gli aloni viola con risultati mozzafiato.

FE 35mm F1.4 GM presenta un’apertura quasi circolare, grazie a un’esclusiva struttura a 11 lamelle, un livello di qualità raro per un obiettivo così compatto. Lo scrupoloso controllo dell’aberrazione sferica, in fase di progettazione e produzione, concorre agli splendidi effetti bokeh tipici delle ottiche G Master che fanno risaltare i soggetti delle fotografie.

Due motori lineari XD (Extreme Dynamic) di Sony garantiscono l’efficienza e l’elevata potenza, fondamentali per un autofocus (AF) e un tracking di precisione, sinonimo di risoluzione eccellente a qualsiasi distanza. Gli innovativi algoritmi di controllo sviluppati appositamente per i motori lineari XD elevano la risposta e la precisione e riducono al minimo le vibrazioni e il rumore per prestazioni AF rapide, fluide e silenziose. Anche nelle riprese a frame rate elevato è possibile sfruttare la messa a fuoco avanzata.

L’obiettivo FE 35mm F1.4 GM offre un pieno controllo professionale grazie a un pulsante di blocco della messa a fuoco e a un selettore della modalità di messa a fuoco, per un uso ancora più pratico ed efficiente. La ghiera dell’apertura con commutazione on/off degli stop può essere disattivata per le riprese e, con una fotocamera APS-C o con un angolo di campo Super 35, FE 35mm F1.4 GM può essere usato come obiettivo standard equivalente a 52,5 mm per trasformarsi nella scelta ideale per la creazione di video. Il pulsante di blocco della messa a fuoco può essere assegnato a molte altre funzioni dal menu della fotocamera così da fornire un accesso diretto a opzioni essenziali per fotografi e videomaker.



