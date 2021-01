Nuovo notebook S410 di Getac: pensato per i professionisti dei settori manifatturiero e automotive

Getac ha annunciato il lancio della nuova generazione di S410, un notebook semi-rugged altamente configurabile, destinato ai professionisti del settore manifatturiero e automotive, che lavorano in ambienti altamente sfidanti.

Ottime performance per le attività quotidiane

Il nuovo S410 offre prestazioni migliorate per lo svolgimento delle attività di ogni giorno, un nuovo display luminoso e una maggiore capacità di memoria e potenza di elaborazione, il tutto in un consolidato form factor di Getac. Le caratteristiche principali includono i processori Intel Core i5/i7 di undicesima generazione con Intel Iris Xe Graphics integrata, storage SSD PCIe NVMe di serie e rimovibile dall'utente, che garantiscono maggiore efficienza durante i flussi di lavoro quotidiano e le attività ad alta intensità grafica.



S410 vanta inoltre una connettività all'avanguardia, grazie al modulo Intel Wi-Fi 6 AX201 che supporta il nuovo standard IEEE 802.11ax. Il risultato è uno streaming video perfetto e ad alta risoluzione, meno interruzioni di connessione e connessioni più veloci, anche ad una maggiore distanza rispetto al router wireless. La tecnologia Thunderbolt 4 fornisce una velocità di trasferimento dati ultra rapida, rendendo al contempo più semplice la condivisione dei dati con altri dispositivi.

tecnologia LumiBond 2.0, garantisce una visione ottimale in ambienti esterni, anche sotto la luce diretta del sole.

S410 può ospitare fino a tre batterie sostituibili a caldo, azzerando i tempi di inattività tra un turno e l'altro. Una tastiera retroilluminata facilita il lavoro in ambienti poco illuminati, mentre un touchpad più ampio consente una user experience facilitata con meno errori di input. Uno schermo più luminoso (fino a 1.000 nit di luminosità), abbinato alla tecnologia LumiBond 2.0, garantisce una visione ottimale in ambienti esterni, anche sotto la luce diretta del sole.

Come ci si aspetta dai prodotti rugged Getac, S410 è certificato MIL-STD-810H, resiste a cadute fino a circa 90 cm e rimane operativo in un ampio range di temperature da -29°C a 63 °C. La conformità al grado di protezione IP53 consente agli utenti di lavorare in condizioni di leggera pioggia o polvere senza timore di danneggiare l'unità.

S410 consente un'ampia varietà di opzioni di input, tra cui pennino, dita con e senza guanti che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti manufacturing come le officine o le linee di produzione. Il design portatile, caratterizzato da una solida maniglia per il trasporto, favorisce la mobilità dei responsabili della produzione. Le opzioni di configurazione del notebook S410 sono numerose e supportano una molteplicità di porte I/O sia attuali che legacy, per consentire più efficacemente operazioni di informatica in campo industriale e gestione di carichi di lavoro in ambito di factory automation.

S410 è compatibile con i più recenti software di diagnostica per l'automotive e offre connettività sia cablata che wireless con Intel Wi-Fi 6 AX201, che garantisce l'accesso in tempo reale alla diagnostica di bordo e ai test sui veicoli. S410 è anche ideale per i professionisti dell'ingegneria automotive in ambito di Ricerca&Sviluppo, che richiedono una raccolta dati rapida e accurata, nonché test e verifiche del veicolo in ambienti operativi diversi.



