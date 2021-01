Galaxy A32 5G: la connettività 5G secondo Samsung

Samsung

ha svelato il nuovo smartphone Galaxy A32 5G, caratterizzato d

all’ampio display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici; la batteria a lunga durata da 5.000 mAh consente di non perdere mai le proprie serie preferite e con la ricarica rapida è possibile dedicare più tempo allo streaming dei videogame e meno alla ricarica della batteria.





Galaxy A32 5G è pronto per immortalare ogni momento della giornata con le sue potenti fotocamere. L’obiettivo principale da 48MP consente di catturare i momenti quotidiani con altissima qualità. Lo smartphone è dotato inoltre di una fotocamera Ultra-grandangolare da 8MP, così da non perdersi neanche un istante dell’azione. La fotocamera di Profondità da 2MP, la Macro da 5MP e la registrazione video in 4K consentono di rivelare dettagli importanti in tutte le fotografie e nei video.



Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet e Awesome Blue. È inoltre protetto dalla piattaforma di sicurezza di Samsung Knox e integra un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Il dispositivo è il primo a includere il nuovo design 2021 della serie A, pulito e senza interruzioni.

Galaxy A32 5G sarà disponibile in Italia nella versione da 128GB a partire dalle prime settimane di febbraio ad un prezzo consigliato di €299,90.

