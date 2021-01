Da Acer due nuovi Chromebook convertibili, pensati per il mondo dell’istruzione

Acer ha presentato due nuovi Chromebook convertibili per rispondere alle esigenze degli studenti e degli attori del mondo scolastico: Acer Chromebook Spin 512 e Acer Chromebook Spin 511.

Dotati del sistema sistema operativo Chrome OS, questi device sono caratterizzati da peculiarità fondamentali per i ragazzi e docenti: semplicità di utilizzo, tempi di avvio molto rapidi, interfaccia intuitiva, protezione contro i virus e accesso a moltissime app su Google Play

.

I nuovi Chromebook dispongono di un touchscreen con, realizzata appositamente per contenere al massimo la riproduzione di microrganismi che causano macchie e odori; è resistente ai graffi, quindi, è ideale per tutte quelle situazioni in cui il notebook può passare tra le mani di diversi studenti durante l’arco della giornata.Acer Chromebook Spin 511 offre uno schermo da 11,6 pollici HD IPS5, con formato 16:9, che gli garantisce delle dimensioni compatte e facilmente trasportabili. Acer Chromebook Spin 512 ha, invece,rispetto ad un display ugualmente ampio, permettendo agli studenti di visualizzare contemporaneamente più contenuti scolastici come testi, immagini e mappe.Siasono stati progettati con un design pensato per il mondo scolastico grazie a caratteristiche come la certificazione di resistenza militare MIL-STD 810H3,4 - che garantisce un’ottima resistenza agli urti - la tastiera anti- manomissione e il display Antimicrobial Corning Gorilla Glass.Inoltre il nuovo Acer Chromebook Spin 512 include nel rivestimento della tastiera e della superficie circostante, conforme alle specifiche BPR e EPA e che, come è stato dimostrato, riduce la percentuale microbica in modo piuttosto evidente contro un’ampia gamma di batteri secondo il protocollo di test JIS Z 2801 e ISO 22196.I due Chromebook sono datati di processori Intel N4500 e N5100 di ultima generazione, affiancati da un massimo di 64 GB di memoria eMMC e fino a 8 GB di memoria RAM - e di studiare in tutta tranquillità con una batteria che offre fino a 10 ore7 di utilizzo.I due dispositiviche permettono quattro modalità di utilizzo; sono dotati di una fotocamera esterna da 8 MegaPixel MIPI8 per fare foto e video e di una webcam HDR con un ampio campo visivo da 88 gradi per le videolezioni e le chat. Degna di nota la presenza di un otturatore, che può essere chiuso in qualsiasi momento, oscurando in tal modo la webcam, per mantenere la propria privacy.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita