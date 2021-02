Sony: il nuovo aggiornamento per ZV-1 abilita lo streaming in diretta ad alta qualità video e audio

ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito del firmware, che permette agli utenti di utilizzare facilmente l’alta qualità video e audio della camera per gli streaming in diretta, semplicemente connettendo la camera a un PC.Con questo aggiornamento del firmware, gli utenti possono facilmente connettere la ZV-1 a un PC via USBper un audio cristallino per gli usi quotidiani, dalle dirette sui social alle videoconferenze. In più, quando la camera è connessa a uno smartphone Xperia di Sony, gli utenti possono trasmettere in streaming e utilizzare lo smartphone Xperia come display secondario per leggere i commenti e monitorare il feed dal vivo.Questo aggiornamento di sistema è disponibili da subito e può essere scaricato al seguente link:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita