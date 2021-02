Motorola ridefinisce la gamma moto g con i nuovi moto g30 e moto g10

Si apre una nuova era per la famiglia moto g di Motorola, con l’arrivo di, due smartphone che introducono caratteristiche ancora più premium nella fascia media del mercato, fotocamere professionali, display sempre più reattivi, prestazioni ottimizzate ed un design completamente rinnovato.ha un sistema di fotocamere professionali ed offre un'esperienza visiva ricca di dettagli. Il sistema con quattro fotocamere da 64 MP ad alta risoluzione produce immagini brillanti, migliorando i contenuti da ogni punto di vista. La tecnologia Quad Pixel assicura agli scatti nitidezza e luminosità grazie a una sensibilità alla luce quattro volte superiore, con la possibilità di passare alla modalità Visione Notturna per ottenere colori più nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità.L’obiettivo ultra-grandangolare da 118º cattura un panorama quattro volte più ampio rispetto a un obiettivo standard da 78º, per immortalare tutto ciò che succede esattamente come lo si vede. Ladedicata consente di avvicinarsi fino a quattro volte di più ai soggetti per scatti ultra-dettagliati, che si tratti di uno scatto naturalistico o di un primo piano del proprio piatto preferito. Grazie al sensore di profondità, inoltre, è possibile sfocare lo sfondo delle foto con intensità regolabile per ritratti dall'aspetto professionale e con la fotocamera frontale da 13 MP si possono scattare selfie a prova di Instagram di giorno o di notte. Lo splendido display Max Vision HD+ da 6,5" permette di giocare, guardare film e riprodurre video con una fluidità incredibile, grazie alla frequenza di aggiornamento di 90Hz che rende ogni esperienza visiva ancora più immersiva e immediata.L’ampiaconsente di avere tutto lo spazio necessario per foto, film, canzoni, app e giochi preferiti. Inoltre, utilizzando una scheda microSD, è possibile aggiungere fino a 512 GB in più. La batteria da 5000 mAh di moto g30 offre fino a due giorni di autonomia con una singola carica. Quando si è a corto di energia, il caricabatterie TurboPower da 20W fornisce fino a 12 ore di alimentazione. Il processore Qualcomm Snapdragon 662 garantisce prestazioni ultraveloci per modificare e condividere foto rapidamente, giocare e guardare video con una grafica fluida e vivida. Grazie ai 6 GB di RAM, è possibile avere accesso immediato a tutte le app senza alcun rallentamento.sarà disponibile in Italia da fine febbraio, nella variante 6GB RAM | 128GB di memoria interna, al prezzo di 239,90 € nella colorazione Phantom Black.Il sistema Quad Camera da 48 MP5 del nuovopermette di scattare con facilità immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione, ritratti professionali con sfondo sfocato e primi piani incredibilmente dettagliati. La tecnologia Quad Pixel e la Visione Notturna rendono le foto più luminose. Completano il comparto un obiettivo ultra-grandangolare, la lente Macro Vision e il sensore di profondità.Laoffre fino a due giorni di autonomia con una singola ricarica3 per godere senza preoccupazioni di numerose ore di streaming di musica e video o di navigazione. Grazie alla memoria interna da 128GB1 è possibile salvare tutti i contenuti di cui si ha bisogno e, utilizzando una scheda microSD2, si possono aggiungere fino a 512 GB in più. Le esperienze di utilizzo quotidiane, come scattare foto o utilizzare l'Assistente Google, diventano più rapide grazie all’intelligenza artificiale del processore Qualcomm Snapdragon 460 che permette di godere di prestazioni e grafica migliorate grazie ai 4GB di RAM di ultima generazione, con un basso impatto sulla batteria. L’ampio display Max Vision HD+ da 6,5" completa l'incredibile esperienza di intrattenimento. Il formato 20:9 e un rapporto schermo-corpo dell'85% si uniscono per offrire una visualizzazione ottimale e un’interazione fluida ad ogni tocco.sarà disponibile in Italia da fine febbraio, nella variante da 4GB RAM | 128GB di memoria interna, al prezzo di 189,90 € nella colorazione Aurora Grey.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita