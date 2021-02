Trustpilot: eliminate oltre 2.2 milioni di recensioni false nel 2020

, la piattaforma di recensioni online ha pubblicato il suo primo rapporto sulla trasparenza, annunciandoIl Report sulla trasparenza di Trustpilot mostra apertamente il funzionamento del suo business, per indicare la portata delle misure di protezione e di salvaguardia che adotta man mano che cresce l'uso della sua piattaforma. Queste misure assicurano a chiunque di poter condividere le proprie esperienze pubblicamente, attraverso l'ascolto e il miglioramento della propria offerta.Il report mostra che l'anno scorso più di 2 milioni di recensioni false (esattamente 2.209.230) sono state rimosse; oltre 1,5 milioni (precisamente 1.549.683)e poco più di 600 mila (659.547) sono state rimosse manualmente.Oltre ai dati su come Trustpilot individua e rimuove proattivamente le recensioni false o nocive, che sono arrivate ad essere il 5,7% del totale delle recensioni scritte nel 2020, la piattaforma ha anche rivelato in modo dettagliato come applica le sue linee guida per le aziende e gli autori delle recensioni. In totale, nel corso del 2020,, inviato 1.030 lettere di diffida formali e postato sui profili ritenuti essere in grave violazione delle linee guida della piattaforma 522 avvertimenti pubblici rivolti ai consumatori. Inoltre, sono stati rescissi i contratti di 122 aziende.Il Report sulla trasparenza di Trustpilot fornisce anche informazioni su quante recensioni sono state "segnalate" da aziende e consumatori. Poco meno di mezzo milione (469.107) le recensioni sospette segnalate l'anno scorso dalle aziende – il 62% delle quali è stato messo offline –, mentre quasi 90mila (88.412) sono state quelle segnalate dai consumatori – di cui il 12% è stato in seguito rimosso dalla piattaforma.La tecnologia su cui Trustpilot ha investito, è in grado di rilevare le recensioni false attraverso una combinazione di software mirati e di team di esperti appositamente formati. Gli utenti, ma quando delle recensioni false vengono rilevate dalla piattaforma o vengono segnalate da aziende e consumatori, vengono applicate delle linee guida rigorose per garantire che ogni attività sospetta venga identificata e fatta cessare il prima possibile., Chief Trust Officer presso Trustpilot, ha affermato: "In rete, l'integrità delle recensioni e il modo in cui vengono gestite differisce molto. Il nostro approccio aperto dà a tutti la possibilità di dire la propria in qualsiasi momento, senza il bisogno di ricevere un invito e senza alcuna interferenza. In questo modo viene fornito un quadro più completo e realistico di ciò che sta realmente accadendo. A Trustpilot, vogliamo che tutti sappiano cosa facciamo e come lavoriamo, di modo che i consumatori si sentano in grado di potersi fidare delle informazioni presenti sulla nostra piattaforma. Desideriamo che gli utenti continuino ad avere fiducia in ciò che leggono."Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita